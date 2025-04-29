Всесвітньо відомий аніме-серіал вийшов з українською озвучкою: що це за стрічка та де дивитись

Відтепер, одне з найвідоміших аніме в історії можна буде подивитись офіційно в професійному дубляжі українською мовою. З 25 квітня "НАРУТО" став доступним на платформі SWEET.TV. Перші 23 серій вже на платформі.

Це історичний момент для українського аніме-ком'юніті та всіх поціновувачів анімації. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь усі подробиці прем'єри.

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"НАРУТО" – став доступним на платформі SWEET.TV

Це історичний момент для українського аніме-ком'юніті та всіх поціновувачів анімації.

Передусім, "НАРУТО" – це визначна сьонен-манґа, створена японським художником Масаші Кішімото. Саме цей автор подарував світові історію, яку почали публікувати в щотижневику "Shonen Jump" у 1999 році та завершили у 2014 році після 700 розділів. Згодом вона підкорила серця глядачів у форматі аніме.

Одразу після трансляції в Японії серіал "НАРУТО" був розповсюджений по всьому світу, що зробило його всесвітньо відомим серіалом.



Аніме "НАРУТО" / Фото Пресслужба

Дубляж "НАРУТО" є для SWEET.TV важливим кроком у реалізації стратегічного напрямку компанії. Адже онлайн-кінотеатр розширює лінійку якісного україномовного контенту для дітей.

Ми прагнули не просто перекласти діалоги, а й передати всю глибину та динаміку цього неймовірного аніме. Тому до проєкту залучено акторів, які знайомі з культурою аніме та вже мали подібний досвід,

– зазначив Юрій Поворозник, генеральний продюсер SWEET.TV.

Над дубляжем працює власна студія SWEET.TV – SweetSoundStudio. Її керівник, Олександр Солодкий, розповів про особливості процесу роботи над "НАРУТО". За його словами, складність дубляжу полягає у великому обсязі тексту та емоційній насиченості діалогів. До озвучення зараз залучено 13 талановитих акторів.

Головний персонаж – Наруто – говоритиме голосом Кирила Татарченка, який дублював Адама у серіалі "Юнацтво" та Еда у мінісеріалі "Голстон". Серед відомих акторів дубляжу також – Андрій Альохін, чиїм голосом говорить Олаф у мультфільмі "Крижане серце".



Аніме "НАРУТО" озвучили українською / Фото Пресслужба

Серіал розповідає історію Наруто Удзумакі – юного ніндзя з Селища Прихованого Листя, в якому запечатано могутнього Дев'ятихвостого Лиса. Вигнаний і самотній у дитинстві, Наруто мріє стати Хокаґе – найсильнішим ніндзя свого селища, щоби здобути повагу та визнання.

На шляху до мрії він проходить через жорсткі тренування, складні місії, втрати й зраду. Це глибока історія про силу волі, дружбу, боротьбу за мрію та внутрішню трансформацію.

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