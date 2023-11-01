"Голодні ігри" та інші: 5 антиутопій, які варто подивитися кожному

Майбутнє завжди вабило людей. Можна подумати, що жанр антиутопії з'явився не так давно, але його елементи помітні вже у фольклорі та біблійних текстах. Зараз антиутопії як ніколи актуальні, дивлячись на події у світі. Цього року у всіх прихильників жанру буде можливість зазирнути в альтернативне майбутнє, адже 16 листопада виходять "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій".

Перед переглядом варто зануритися у жанр і дізнатися, які твори зробили його популярним. Все почалося із книг, власне, як і "Голодні ігри".

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Must read: "1984"

Роман, що рідко потребує представлення, і може називатися королем антиутопій. Написаний Джорджем Орвеллом у 1948 році. Ця дата є основою назви – письменник просто відзеркалив дві останні цифри.

Дія книги розгортається в тоталітарному суспільстві, яким керує партія, очолювана всюдисущим Великим Братом. Головне гасло режиму "Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила!" стало відомим на весь світ і символізує маніпулятивне використання мови та спотворення реальності урядом. У романі сплелися теми державного стеження, цензури, маніпуляції правдою, прагнення до свободи, опору владі, пристрасті, кохання, а фінал відчувається, наче постріл у голову.

Символічно, у 1984 році вийшов британський фільм "1984", який вважається найкращою екранізацією.

Rotten Tomatoes : 73% від критиків і 71% від глядачів

: 73% від критиків і 71% від глядачів Рейтинг IMDb : 7.1

: 7.1 Metacritic: 67/100 від критиків, 6.0 від глядачів

Також у 2013 році роман інсценізували у Ноттінгемському театрі в Англії. За цією п'єсою у 2021 році почалася робота над мінісеріалом від Wiip Studio. Проте зараз доля проєкту невідома.

"1984": дивіться онлайн трейлер екранізації

Popular: "Прекрасний новий світ"

Роман Олдоса Гакслі був опублікований у 1932 році та став однією з найвидатніших антиутопій. Припускають, що "Прекрасний новий світ" вплинув на Орвелла при написанні "1984".

Дії роману Гакслі відбуваються у футуристичній світовій державі, де люди створені для певних ролей. Нижчі касти існують для обслуговування, вищі користуються привілеями. Для придушення негативних емоцій і підтримки стабільності уряд використовує наркотик під назвою "сома". Споживацтво є головною метою життя, а будь-які почуття та відчуття індивідуальності вважаються верхом непристойності. Сум’яття у визначений ритм вносить Джон, виходець з резервації, де живуть звичайні люди.

Роман двічі екранізували, у 1980 і 1998 роках, обидва фільми доволі відрізняються від оригіналу та мають не дуже схвальні відгуки критиків. Також у 2020 світ побачив серіал, який є досить вільною адаптацією першоджерела. Замість уряду тут виступає штучний інтелект, тож загальна атмосфера трохи нагадує "Чорне дзеркало". Серіал виглядає витончено, спокусливо та видовищно.

Rotten Tomatoes : 47% від критиків і 78% від глядачів

: 47% від критиків і 78% від глядачів Рейтинг IMDb : 7.0

: 7.0 Metacritic: 54/100 від критиків, 6.7/10 від глядачів

"Прекрасний новий світ": дивіться онлайн трейлер екранізації

Feminist: "Оповідь служниці"

Цей роман-антиутопія авторства канадської письменниці Маргарет Етвуд був виданий у 1985 р. Ця феміністична наукова фантастика розповідає про майбутнє вигаданої Республіки Галаад, у якому лише одна жінка зі ста може народжувати. Через це їх збирають у спеціальні табори, а потім віддають у репродуктивне рабство військовим, які є панівною верствою. Таких жінок називають служницями.

Твір має одну повнометражну екранізацію 1990 року, яка була не дуже успішна, та популярний серіал від Hulu, який почали випускати з 2017 року по нині. Саме у багатосерійному проєкті вдалося розкрити багатий світ роману, про що свідчать 8 нагород "Еммі", два "Золотих глобуси" та високі оцінки на головних оглядових ресурсах.

Rotten Tomatoes: 83% від критиків і 65% від глядачів

83% від критиків і 65% від глядачів Рейтинг IMDb : 8.4

: 8.4 Metacritic: 81/100 від критиків, 7.4/10 від глядачів

Зараз шоу має 5 сезонів, перші два публіка прийняла краще за наступні. Завершиться серіал шостим сезоном. Проте на цьому історія цієї антиутопії не закінчується, адже у планах потокового сервісу екранізувати роман "Заповіти", який є продовженням першоджерела.

"Оповідь служниці": дивіться онлайн трейлер екранізації

Cult: "Механічний апельсин"

Роман Ентоні Берджеса був опублікований у 1962 році. У творі підіймаються питання людської жорстокості, свободи волі та вибору. Події відбуваються в антиутопічній Англії, де виникла молодіжна субкультура надзвичайної жорстокості. Історія розповідає про групу підлітків на чолі з ультражорстким Алексом. Після чергового злочину його заарештовують. Життя у в’язниці нестерпне для нього, тому він погоджується взяти участь у медичному експерименті, щоб вийти на волю. Проте бажані свобода та життя виявляються не такими, як очікував хлопець.

Через велику кількість підліткового насилля роман отримав змішані відгуки. Проте це не завадило йому стати культовим і послужити основою для створення відомого фільму Стенлі Кубрика, який за популярністю перевершив першоджерело.

Реліз стрічки відбувся у 1971 році. Деякі групи підлітків почали наслідувати головних героїв, тож в Англії фільм був заборонений аж до 1999 року. Попри всі перешкоди та скандали картина мала касовий успіх та чотири номінації на Оскар. Статус культового вона отримала вже після 2000-х, коли з неї зняли клеймо забороненої.

Rotten Tomatoes: 87% від критиків і 93% від глядачів

87% від критиків і 93% від глядачів Рейтинг IMDb: 8.3

8.3 Metacritic: 77/100 від критиків, 7.1/10 від глядачів

"Механічний апельсин": дивіться онлайн трейлер екранізації

Bestseller: "Голодні ігри"

Трилогію для молоді написала американська письменниця Сюзанна Коллінз. Перші "Голодні ігри" опублікували у 2008 році, "У вогні" та "Переспівниця" – у 2009 і 2010 відповідно. Головними натхненниками ідеї були грецький міф про Мінотавра, гладіаторські бої та сучасні реаліті-шоу. Так і народився світ антиутопічної держави Панем, де округи мають надсилати дітей для жорстокого телевізійного шоу, де вони мають битися на смерть. Це своєрідне покарання та нагадування про могутність уряду після великого повстання проти Капітолія – головного міста країни.

Читачі гарно сприйняли всі романи, які швидко стали бестселерами. У 2012 році трилогія стала найбільш продаваною на Amazon, перевершивши навіть самого "Гаррі Поттера". Зважаючи на успіх, екранізація була очевидною. Перший фільм саги вийшов у 2012 році, зібравши 686 млн доларів при бюджеті у 78 млн. Проте найуспішнішою за зборами та оцінками є друга частина. Бокс-офіс "У вогні" склав 865 011 746 доларів при бюджеті у 125 млн.

Rotten Tomatoes: 90% від критиків і 89% від глядачів

90% від критиків і 89% від глядачів Рейтинг IMDb: 7.5

7.5 Metacritic: 76/100 від критиків, 7.9/10 від глядачів

У 2020 році вийшов роман-приквел "Балада про співочих пташок і змій", який отримав загалом позитивні відгуки критиків та сподобався більшості читачів. 16 листопада події книги перенесуться на екран. Нам розкажуть про становлення Коріолана Сноу, які події призвели до перетворення його на тирана. Також ми дізнаємось більше про створення Голодних ігор і, власне, про їхнього творця. Й, звичайно ж, на нас чекають неперевершений візуал, кохання, екшн і жорстокість – фільму був присвоєний рейтинг PG-13.

Каст зібрав як справжніх зірок екрана, так і дебютантів у гучних повнометражних проєктах. Серед відомих акторів – Пітер Дінклейдж, Рейчел Зеглер, Віола Девіс. Головну роль втілив Том Бліт, який до того грав у незалежних фільмах. Режисером виступив Френсіс Лоуренс, який фільмував останні три частини оригінальної серії "Голодних ігор". Тестові покази показали високі результати, тож можна сподіватися на захопливу та яскраву оповідь.

"Голодні ігри": дивіться онлайн трейлер екранізації