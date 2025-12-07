Після прем'єри "Аватар: Вогонь і попіл" – коли вийдуть 4 і 5 частини легендарної франшизи

Уже невдовзі у світові прокати вийде продовження історії про "Аватара". Критики, які першими побачили стрічку, уже дали позитивні рецензії з високими оцінками.

Джеймс Камерон, якого називають батьком "Аватара", сказав, що вихід наступних частин залежатиме від того, який результат покаже у кіно третій фільм. 24 Канал уже знає приблизні виходи двох наступних частин.

Коли вийдуть 4 і 5 частини "Аватара"?

За попередньою інформацією, вихід четвертої частини запланований на грудень 2029 року, а п'ятої – на 2031 рік. Однак творці проєкту кажуть, якщо "Аватар: Вогонь і попіл" не принесе достатніх касових зборів, то можуть виникнути проблеми з продовженням розширення планети Пандори та й всесвіту загалом.

Наразі невідомі ні приблизні назви майбутніх частин, ні з чим можуть бути пов'язані сюжетні лінії.

Цікаво, що сам режисер вже має ідеї й для 6 та 7 "Аватару", хоча він планує передати естафету вже своєму наступнику.

Ми повністю готові до п'ятого "Аватару", і в мене є ідеї для шостого та сьомого фільму, хоча я, ймовірно, передам естафету на цьому етапі,

– сказав Камерон в інтерв'ю People.

Що відомо про третю частину "Аватар: вогонь і попіл"?

Відомо, що у нову частину, яка по тривалості буде найдовшою за дві попередні, додали 2-3 сцени, які Камерон раптово вирішив перенести з майбутнього фільму, ймовірно, йдеться саме про четверту частину, у новий фільм, який вийде незабаром.

В український прокат стрічка вийде вже 18 грудня. За сюжетом, родина Джейка і Нейтірі переживає горе після смерті їхнього сина Нетеяма. Герої зіштовхуються з Попелястим Народом – новим агресивним племенем На'ві, який керує вогняна лідерка Варанг.

