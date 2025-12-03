Джейк і Нейтірі повертаються: про що довгоочікуваний фільм "Аватар: Вогонь і попіл"

18 грудня в український прокат вийде довгоочікуваний фільм "Аватар: Вогонь і попіл" режисера Джеймса Камерона. До своїх ролей повернуться Сем Вортінгтон та Зої Салдана. Вони втілили на екрані Джейка і Нейтірі.

Поки всі в очікуванні 3 частини "Аватара", 24 Канал розповість про що стрічка. Читайте опис сюжету, дивіться трейлер і поставте нагадування, щоб не пропустити прем'єру фільму!

Про що фільм "Аватар: Вогонь і попіл"?

"Аватар: Вогонь і попіл" – це продовження фільму "Аватар: Шлях води", який вийшов у 2022 році. Прем'єра першої частини стрічки відбулась у далекому 2009 році.

Родина Джейка і Нейтірі переживає горе після смерті їхнього сина Нетеяма. Герої зіштовхуються з Попелястим Народом – новим агресивним племенем На'ві, який керує вогняна лідерка Варанг.

Я хочу розкрити На'ві з іншого боку, адже раніше показував лише їхні позитивні сторони. У ранніх фільмах є дуже негативні людські приклади та дуже позитивні приклади На'ві. У "Аватар: Вогонь і Попіл" ми зробимо навпаки,

– ділився режисер Джеймс Камерон.

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

Для довідки! Рейтинг IMDb: 7.2/10

В інтерв'ю ELLE виконавиця головної ролі Зої Салдана ділилась, що коли створювалася третя частина, команда втратила продюсера фільму Джона Ландау. Акторка зазначила, що переживати втрату важко.

Зараз, як ніколи раніше, "Аватар" став набагато змістовнішим фільмом, історією для всіх нас. Тож ми дуже пишаємося цим. Те, що я була частиною дивовижної родини людей з моїх 20 років, я думаю: "О Боже, я люблю їх і зроблю для них усе",

– додала вона.

Окрім Сема Вортінгтона та Зої Салдани, в 3 частині "Аватара" зіграли: