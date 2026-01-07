Онучка Чарлі Чапліна зіграла головну роль у новому фільмі "Аватар: Вогонь і попіл"

Не так давно у світові прокати вийшло продовження культової історії про "Аватара". Стрічка отримала чимало схвальних відгуків від критиків, і ще одна особливіть – з'явились нові головні герої.

Серед них – антагоністка Варанг, яка об'єдналась з військовими, щоб знищити плем'я аватарів. Виявилось, що цю роль втілила у життя онука відомого у всьому світі Чарлі Чапліна – Уна Чаплін, передає 24 Канал.

Акторка є онучкою Чапліна по материній лінії. Її назвали на честь останньої дружини дідуся.

У 2007 році Уна закінчила навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Першу епізодичну роль отримала у серіалі "Привиди". Можливо, не всі знають, однак Чаплін упродовж двох років знімалась у "Грі престолів". Вона грала роль Таліси Мейгір Старк.

Уна Чаплін у серіалі "Гра престолів" / Фото IMDb

За цю роль кінозірку номінували на премію Гільдії кіноакторів США у категорії "Найкращий акторський склад у драматичному серіалі".

У новому фільмі від Джеймса Кемерона Уна перевтілилась у роль Варанг. Її героїня стала головним обличчям усіх плакатів і трейлерів, адже це як ковток свіжого повітря для трилогії. Хто уже ходив у кіно на перегляд "Аватар: Вогонь і попіл" точно зможуть відзначити акторську гру та й образ персонажа загалом. Якщо у світ таки вийде четверта частина історії, то є велика ймовірність, що глядачі знову побачать Варанг, адже її долю не розкрили у фіналі третього фільму.

Уна Чаплін у фільмі "Аватар: Вогонь і попіл " / Кадри із фільму

До слова! Рейтинг фільму "Аватар: Вогонь і попіл" за версією IMDb становить 7,4/10.

Фільмографія зірки також чималенька.

Фільми, у яких зіграла:

"Квант милосердя" 2008 рік;

"Зображення смерті" 2009 рік;

"Двійник диявола" 2011 рік;

"Дружба і ніякого сексу?" 2013 рік;

"Найдовша подорож" 2015 рік;

"Аватар 2" 2022 рік.

Серіали, у яких взяла участь:

"Шерлок" 2012 рік (роль: Джанет, епізод A Scandal in Belgravia),

"Гра престолів" 2012 – 2013 роки (роль: Таліса Мейґір, 11 епізодів),

"Чорне дзеркало" 2014 рік (роль: Грета, епізод "Біле Різдво"),

"Табу" 2016 рік (роль: Зільфа Гірі, 8 епізодів),

"Правило Комі" 2020 рік (роль: Ліза, мінісеріал).

Та у біографії кінозірки є один досить неприємний факт для українців. У 2022 році актриса зіграла у гостросюжетному мінісеріалі від Netflix "Зрада". Під час інтерв'ю з журналістами видання Independent Уна Чаплін, обговорюючи сюжет прем'єри, поділилася, що їй не подобається, що росіян зображають як головних антигероїв.

Я так втомилася від того, що росіяни – погані хлопці. Навіть не можу описати. Може, нарешті хтось придумає кращий стереотип, з яким можна було б працювати,

– прокоментувала вона.

Далі акторка розповіла, що творці шоу вирішили додати росіян у кіно, щоб "підняти ставки": "Можливо, вони зробили це через ці обставини (повномасштабне вторгнення, – 24 канал), можливо, щоб підняти ставки… Буде чудово, коли ідеологічна війна, яка в нас йде з Росією, відійде в минуле".

Очевидно, що така позиція не може залишитись пропущеною, адже, коли через Росію в Україні вже загинули тисячі людей, серед яких і діти, і щонайважливіше – продовжують гинути досі, про якесь забуття й мови бути не може. І кров усіх цих людей на руках кожного росіянина, тому роль антигероїв – це ще для них великий подарунок у світі кіно.