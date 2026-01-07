Внучка Чарли Чаплина сыграла главную роль в новом фильме "Аватар: Огонь и пепел"

Не так давно в мировые прокаты вышло продолжение культовой истории об "Аватаре". Лента получила немало положительных отзывов от критиков, и еще одна особенность – появились новые главные герои.

Среди них – антагонистка Варанг, которая объединилась с военными, чтобы уничтожить племя аватаров. Оказалось, что эту роль воплотила в жизнь внучка известного во всем мире Чарли Чаплина – Уна Чаплин, передает 24 Канал.

Актриса является внучкой Чаплина по материнской линии. Ее назвали в честь последней жены дедушки.

В 2007 году Уна закончила обучение в Королевской академии драматического искусства. Первую эпизодическую роль получила в сериале "Призраки". Возможно, не все знают, однако Чаплин в течение двух лет снималась в "Игре престолов". Она играла роль Талисы Мейгир Старк.

Уна Чаплин в сериале "Игра престолов" / Фото IMDb

За эту роль кинозвезду номинировали на премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале".

В новом фильме от Джеймса Кэмерона Уна перевоплотилась в роль Варанг. Ее героиня стала главным лицом всех плакатов и трейлеров, ведь это как глоток свежего воздуха для трилогии. Кто уже ходил в кино на просмотр "Аватар: Огонь и пепел" точно смогут отметить актерскую игру и образ персонажа в целом. Если в свет таки выйдет четвертая часть истории, то есть большая вероятность, что зрители снова увидят Варанг, ведь ее судьбу не раскрыли в финале третьего фильма.

Уна Чаплин в фильме "Аватар: Огонь и пепел" / Кадры из фильма

К слову! Рейтинг фильма "Аватар: Огонь и пепел" по версии IMDb составляет 7,4/10.

Фильмография звезды также немаленькая.

Фильмы, в которых сыграла:

"Квант милосердия" 2008 год;

"Изображение смерти" 2009 год;

"Двойник дьявола" 2011 год;

"Дружба и никакого секса?" 2013 год;

"Самое длинное путешествие" 2015 год;

"Аватар 2" 2022 год.

Сериалы, в которых приняла участие:

"Шерлок" 2012 год (роль: Джанет, эпизод A Scandal in Belgravia),

"Игра престолов" 2012 – 2013 годы (роль: Талиса Мейгир, 11 эпизодов),

"Черное зеркало" 2014 год (роль: Грета, эпизод "Белое Рождество"),

"Табу" 2016 год (роль: Зильфа Гири, 8 эпизодов),

"Правило Коми" 2020 год (роль: Лиза, мини-сериал).

Но в биографии кинозвезды есть один довольно неприятный факт для украинцев. В 2022 году актриса сыграла в остросюжетном мини-сериале от Netflix "Измена". Во время интервью с журналистами издания Independent Уна Чаплин, обсуждая сюжет премьеры, поделилась, что ей не нравится, что россиян изображают как главных антигероев.

Я так устала от того, что русские – плохие ребята. Даже не могу описать. Может, наконец кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать,

– прокомментировала она.

Далее актриса рассказала, что создатели шоу решили добавить россиян в кино, чтобы "поднять ставки": "Возможно, они сделали это из-за этих обстоятельств (полномасштабное вторжение, – 24 канал), возможно, чтобы поднять ставки... Будет прекрасно, когда идеологическая война, которая у нас идет с Россией, отойдет в прошлое".

Очевидно, что такая позиция не может остаться пропущенной, ведь, когда из-за России в Украине уже погибли тысячи людей, среди которых и дети, и самое важное – продолжают гибнуть до сих пор, о каком-то забвении и речи быть не может. И кровь всех этих людей на руках каждого россиянина, поэтому роль антигероев – это еще для них большой подарок в мире кино.