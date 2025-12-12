На Netflix вийде найновіша українська комедія, яка уже підкорила серця глядачів
- Українська комедія "Батьківські збори" з'явиться на Netflix 17 грудня 2025 року.
- Фільм режисера Дмитра Шмурака розповідає про батьків, які обговорюють результати виборів президента класу напередодні Гелловіну.
За останній час на стримінговій платформі Netflix з'явилося багато українських фільмів та серіалів. Зокрема, "Каховський об'єкт", документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида", другий сезон серіалу "Прикордонники" та чимало інших.
Тепер на стримінгу вийде й українська комедія "Батьківські збори". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.Ua.
Дивіться також Культовий серіал "Люпен" продовжили на 4 сезон: коли прем'єра на Netflix
Який український фільм виходить на Netflix?
На інстаграм-сторінці Netflix зазначили, що прем'єра українського фільму "Батьківські збори" відбудеться 17 грудня 2025 року. Ця новина неабияк потішила українських глядачів, адже багато хто вже встиг переглянути стрічку в кінотеатрах і готовий насолодитися нею ще раз.
Діти президента школи обрали, залишилось найлегше (чи ні?) – оголосити результати їхнім батькам. "Батьківські збори" – 17 грудня на Netflix,
– йдеться у публікації.
Також цікаво Блискуча українська комедія стала однією із найпопулярніших на Netflix
Що відомо про фільм "Батьківські збори"?
- "Батьківські збори" – український комедійний фільм, створений режисером Дмитром Шмураком та студією Мамахихотала.
- Його прем'єра відбулася 30 жовтня 2025 року.
- Головні ролі виконали Євген Янович, Антоніна Хижняк, Олег Маслюк, Анастасія Цимбалару, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвєлікова, Володимир Кравчук та інші українські актори.
- Сюжет розвивається напередодні Гелловіну.
- Батьки школярів збираються на батьківські збори, щоб обговорити результати виборів президента класу.
- Звісно, кожен із них хоче, щоб саме його дитина посіла цю посаду, тож вони починають застосовувати всі можливі методи.