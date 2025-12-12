На Netflix вийде найновіша українська комедія, яка уже підкорила серця глядачів

За останній час на стримінговій платформі Netflix з'явилося багато українських фільмів та серіалів. Зокрема, "Каховський об'єкт", документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида", другий сезон серіалу "Прикордонники" та чимало інших.

Тепер на стримінгу вийде й українська комедія "Батьківські збори". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.Ua.

Який український фільм виходить на Netflix?

На інстаграм-сторінці Netflix зазначили, що прем'єра українського фільму "Батьківські збори" відбудеться 17 грудня 2025 року. Ця новина неабияк потішила українських глядачів, адже багато хто вже встиг переглянути стрічку в кінотеатрах і готовий насолодитися нею ще раз.

Діти президента школи обрали, залишилось найлегше (чи ні?) – оголосити результати їхнім батькам. "Батьківські збори" – 17 грудня на Netflix,

– йдеться у публікації.

Що відомо про фільм "Батьківські збори"?