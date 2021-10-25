Батьки Галини Гатчінс не звинувачують Алека Болдвіна у смерті доньки

Батьки операторки Галини Гатчінс, трагічна смерть якої сталася на знімальному майданчику в результаті пострілу Алека Болдвіна, сказали, що не звинувачують актора. Тато Анатолій Андросович вважає відповідальних за зброю саме бригаду кіно, яка й передала акторові заряджений револьвер.

Батьки операторки Галини Гатчінс з України все ж вимагають покарати винних у смерті їхньої доньки. Наразі вони намагаються потрапити до США, готують всі необхідні для цього документи.

До теми Наша втрата величезна, – чоловік Галини Гатчінс вперше прокоментував трагедію

Коментарі батьків Галини Гатчінс

Анатолій Андросович: "Досі не віриться, що Галина померла, її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю Алека Болдуїна винним – це відповідальність тих, хто передавав і готував зброю. Син Галини дуже сильно постраждав, він розгублений".

Світлана Андросович: "Як команда професіоналів допустила таку недбалість? Це абсолютний абсурдний збіг. Не знаю, до чого призведе розслідування, але здогадок дуже багато. Одному Богу відомо, що трапилося, просто неймовірно важко пережити це. Єдине, чого ми хочемо зараз, – це бути поруч з чоловіком Галини і їхнім сином, щоб переконатися, що вони відчувають нашу підтримку".

Коротко про загибель українки Галини Гатчінс