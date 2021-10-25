Родители Галины Хатчинс не обвиняют Алека Болдуина в смерти дочери
Источник:Screen Rant
Родители оператора Галины Хатчинс, трагическая смерть которой произошла на съемочной площадке в результате выстрела Алека Болдуина, сказали, что не обвиняют актера. Папа Анатолий Андросович считает ответственными за оружие именно бригаду кино, которая и передала актеру заряженный револьвер.
Родители оператора Галины Хатчинс из Украины все же требуют наказать виновных в смерти их дочери. Сейчас они пытаются попасть в США, готовят все необходимые для этого документы.
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Комментарии родителей Галины Хатчинс
Анатолий Андросович: "До сих пор не верится, что Галина умерла, ее мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина виновным – это ответственность тех, кто передавал и готовил оружие. Сын Галины очень сильно пострадал, он растерян".
Светлана Андросович: "Как команда профессионалов допустила такую халатность? Это абсолютное абсурдное совпадение. Не знаю, к чему приведет расследование, но догадок очень много. Одному Богу известно, что случилось, просто невероятно трудно пережить это. Единственное, чего мы хотим сейчас, – это быть рядом с мужем Галины и их сыном, чтобы убедиться, что они чувствуют нашу поддержку".
Коротко о гибели украинки Галины Хатчинс
- 22 октября в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Это случилось на съемочной площадке;
- В украинском МИД подтвердили, что 42-летняя оператор Галина Хатчинс имела украинское гражданство. Она получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе;
- Известно, что актер должен был стрелять из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако очевидец пояснил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Когда актер выстрелил, осколки пули разлетелись и попали в 2 человек;
- Также тяжелое ранение получил режиссер ленты Джоэл Соуз. Его отвезли в больницу, однако, сейчас он чувствует себя хорошо.
- Сам актер Алек Болдуин заверил, что сотрудничает с правоохранителями. Он подчеркнул, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и грусть, охватывающие его после смерти Галины Хатчинс;
- Муж Галины Хатчинс впервые прокомментировал трагедию и поблагодарил всех, кто поделился фото и историями из жизни украинского оператора;
- Револьвер, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс, якобы проверяла "неопытный" оружейник Анна Гутьеррес-Рид. Ранее на нее уже жаловалась съемочная группа.