Переможці Берлінале-2025: хто отримав головні нагороди престижної премії

Журі 75 Берлінського міжнародного кінофестивалю роздали головні нагороди. Церемонія вручення премій лауреатам відбулась у суботу ввечері, 22 лютого.

Головний приз Берлінале – "Золотий ведмідь" – отримав норвезький фільм "Мрії" Дага Йохана Хайгеруда. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт фестивалю.

Найкращий фільм розповідає про першу закоханість 17-річної Йоханни. У дівчини з'являються почуття до свого викладача.

"Мрії": дивіться трейлер онлайн

Приз за найкращу головну роль отримала Роуз Бірн, яка зіграла у фільмі Мері Бронштейн "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула". Роуз втілила матір, яка намагається вилікувати хвору доньку.

Гран-прі отримала бразильська стрічка "Блакитна стежка", де 77-річна жінка замість переїзду до будинку літніх людей вирушає в подорож Амазонкою.

Переможці Берлінале-2025

"Найкращий фільм" – "Мрії" / "Dreams (Sex Love)" / режисер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегія)

"Гран-прі" – "Блакитна стежка" / "The Blue Trail" / режисер Габріель Маскару (Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди)

"Приз журі" – "Послання" / "The Message" / режисер Іван Фунд (Аргентина, Іспанія, Уругвай)

"Найкращий режисер" – "Жити на землі" / "Living the Land" / режисер Мен Хо (Китай)

"Найкраща головна роль" – Роуз Бірн, "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" / "If I Had Legs I’d Kick You", режисер Мері Бронштейн (США)

"Найкраща роль другого плану" – Ендрю Скотт, "Блакитний місяць" / "Blue Moon" (США, Ірландія)

"Найкращий сценарій" – "Континенталь 25" / "Kontinental ’25", режисер Раду Жуде (Румунія)

"Приз за видатний художній внесок у створення фільму" – "Крижана вежа" / "The Ice Tower" / "La Tour de Glace", режисер Люсіль Хадзіхалілович (Франція, Німеччина)

"GWFF Best First Feature Award" – "Диявол курить (і кладе згорілі сірники в ту саму коробку)" / "The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)", режисер Ернесто Мартінес Баціо

"Найкращий документальний фільм" – "Тримаючи Ліату" / "Holding Liat", режисер Брандон Крамер

В основному конкурсі також брав участь фільм української режисерки "Стрічка часу" Катерини Горностай. Хоч він залишився без нагород, після прем'єри зал близько 10 хвилин аплодував стоячи.