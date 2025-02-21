Цьогоріч нагородження відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2025 року в знаменитому театрі "Долбі" у центрі Ovation Hollywood. У матеріалі ми розповімо, де і коли можна дивитися церемонію нагородження Оскар, щоб не пропустити цю грандіозну подію, яка щороку стає важливим культурним явищем у світі кіно.

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Де і коли дивитись церемонію нагородження Оскара-2025

Телеканал Суспільне Культура ексклюзивно транслюватиме церемонію нагородження премії Оскар в ніч з 2 на 3 березня 2025 року, надаючи українським глядачам унікальну можливість стежити за найпрестижнішою подією у світі кінематографа.

Трансляція буде включати кілька важливих етапів:

О 00:00 – передшоу "Оскар 2025: український погляд".

– передшоу "Оскар 2025: український погляд". О 1:30 – "Оскар 2025". Червона доріжка.

– "Оскар 2025". Червона доріжка. О 2:00 – "Оскар 2025". Церемонія нагородження.

Уже втретє телеканал Суспільне Культура отримав ексклюзивне право на показ трансляції церемонії вручення премії Оскар в Україні. І цей рік не є винятком, адже за ці роки телеканал став надійним партнером у трансляції найголовнішої кіноподії світу.

Загалом, Суспільне Культура має ексклюзивне право на трансляцію чотирьох церемоній вручення премії Оскар в Україні, зокрема і ювілейної 100-ї Церемонії, що додатково підвищує важливість цієї події для української аудиторії. Це дозволить глядачам стати частиною цього грандіозного шоу разом з іншими любителями кіно по всьому світу.