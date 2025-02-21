В этом году награждение состоится в ночь со 2 на 3 марта 2025 года в знаменитом театре "Долби" в центре Ovation Hollywood. В материале мы расскажем, где и когда можно смотреть церемонию награждения Оскар, чтобы не пропустить это грандиозное событие, которое каждый год становится важным культурным явлением в мире кино.

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Где и когда смотреть церемонию награждения Оскара-2025

Телеканал Суспільне Культура эксклюзивно будет транслировать церемонию награждения премии Оскар в ночь со 2 на 3 марта 2025 года, предоставляя украинским зрителям уникальную возможность следить за самым престижным событием в мире кинематографа.

Трансляция будет включать несколько важных этапов:

О 00:00 – предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд".

– предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд". О 1:30 – "Оскар 2025". Красная дорожка.

– "Оскар 2025". Красная дорожка. О 2:00 – "Оскар 2025". Церемония награждения.

Уже в третий раз телеканал Суспільне Культура получил эксклюзивное право на показ трансляции церемонии вручения премии Оскар в Украине. И этот год не является исключением, ведь за эти годы телеканал стал надежным партнером в трансляции главного кинособытия мира.

В общем, Суспільне Культура имеет эксклюзивное право на трансляцию четырех церемоний вручения премии Оскар в Украине, в том числе и юбилейной 100-й Церемонии, что дополнительно повышает важность этого события для украинской аудитории. Это позволит зрителям стать частью этого грандиозного шоу вместе с другими любителями кино по всему миру.