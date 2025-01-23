Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Guardian. Решение организаторов объявил исполнительный директор Академии Билл Крамер.

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Дата проведения церемонии Оскара-2025

Церемония вручения наград премии Оскар состоится в марте, несмотря на призывы отменить мероприятие из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Академия кинематографических искусств и наук США подтвердила, что церемония пройдет в ночь со 2 на 3 марта, и все подготовки продолжаются согласно графику.

Мы почтим Лос-Анджелес как город мечты, продемонстрировав его красоту и устойчивость, а также его роль как маяка для кинематографистов и творческих визионеров на протяжении более чем столетия,

– отметил глава Академии, Билл Крамер, подчеркивая важность этого мероприятия для всей индустрии.

Однако, этом году произойдут некоторые изменения в программе. Академия объявила, что откажется от традиционных номеров с исполнением вживую песен-номинантов на лучшую композицию. Обычно в течение церемонии каждую песню, номинированную на Оскар, исполняют вживую, даже если исполнители не являются авторами песен. В этом году будет сделан акцент на рассказах самих создателей о том, что стало для них вдохновением и как рождалась музыка, что была номинирована.

Церемония награждения Оскаров станет важным событием, которое традиционно ждут миллионы зрителей по всему миру. Ведущим мероприятия станет популярный американский комик и телеведущий ирландского происхождения Конан О'Брайен, который обещает сделать этот вечер незабываемым для зрителей, внося свой характерный юмор и энергию.

Учитывая сложную ситуацию с пожарами в Лос-Анджелесе, организаторы обещают обеспечить максимальную безопасность участников и гостей церемонии.