В эксклюзивном разговоре Кино 24 он поделился подробностями работы с Натальей Денисенко, намекнул на возможность показов фильма на международных платформах, а также признался, кому точно стоит посмотреть этот фильм. Комедия обещает стать настоящим хитом, что развеселит зрителей и заставит задуматься о важных жизненных вопросах.

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Новая украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?" – самая ожидаемая премьера года

"Когда ты выйдешь замуж?" – это фильм, сочетающий в себе юмор, романтику и глубокие жизненные вопросы, которые раскрываются через искусство, дружбу и любовь.

Еще в 2017-2020 годах, глядя на мировые кинобестселлеры, такие, как "8 подруг Оушена" с Сандрой Буллок, "Шпионка" с Мелиссой Маккарти я всегда задавался вопросом: можно ли в Украине создать подобную международную романтично-авантюрную историю? Не просто локальную комедию с местными проблемами, а кино, которое будет понятным во многих странах мира. Тогда это казалось невозможным. Но наступили тяжелые времена для нашей страны, и мы смогли перевернуть нашу киноиндустрию, направив ее в совершенно новую сторону – на Запад,

– говорит режиссер фильма.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

Ведущие роли в ленте достались звездам украинского кино – Наталье Денисенко, Тарасу Цимбалюку и Антонине Хижняк. На украинских экранах впервые появятся новичок Павел Текучев и хорватский актер Домагой Янкович, что придаст фильму международного колорита.

"Домагой с первой минуты поразил меня своей харизмой. Это был тот случай, когда я уже не мог представить героя Антонио в исполнении другого актера. Его голос, манеры, типаж – все это идеально передавало характер персонажа. Я даже назвал его хорватским Эдрианом Броуди. Кроме того, он прекрасно овладел украинским языком, ведь Антонио должен был говорить именно на украинском", – отмечает Комаровский.



Алексей Комаровский / Фото пресс-службы

К производству фильма "Когда ты выйдешь замуж?" присоединились сразу четыре страны: Украина, Хорватия, Латвия и Словакия. По словам режиссера, именно Украина стала инициатором этого сотрудничества, выступив идейным, творческим и организационным лидером копродукции.

Мы осознали, как важно продемонстрировать миру, что даже во время войны мы способны работать, сохранять нашу киноиндустрию и искать возможности для ее развития вместе с западными партнерами,

– отмечает Комаровский.

Съемки ленты проходили в три этапа, в зависимости от локаций: в Киеве, Львове и Хорватии, в старинном городке Третьего века Ровинь. Он когда-то был частью Византийской империи и Венецианской республики. На этом историческом побережье снимался не один голливудский фильм. К слову, фильм был создан исключительно за счет частных инвесторов.



Фильм "Когда ты выйдешь замуж?" / Фото пресс-службы

Наталья отдала роли 100% себя, – Алексей Комаровский о главной роли Натальи Денисенко

Главную героиню сыграла одна из самых популярных украинских актрис – Наталья Денисенко. Как отмечали сами актеры во время разговоров: "Комаровский попробовал почти всех топ-актеров". Режиссер действительно встречался со многими, и каждый из украинских артистов заряжал мощной энергией. Однако на главную роль таки согласовали именно Денисенко.

Наташа отдала роли 100% себя: она спала всего 3 часа в сутки, прыгала в холодный бассейн ночью в летнем платье при температуре +10°C, танцевала 7 дублей подряд безумный танец под Верку Сердючку в холодную ночь, села за руль винтажного кабриолета Мерседеса 70-х годов, выполняла трюки и даже впервые обнажилась в кадре,

– делится Алексей.



Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / Фото пресс-службы

Прокат ленты запланирован не только в Украине, но и за рубежом. Как отмечает Алексей Комаровский, показы состоятся в странах Центральной и Восточной Европы, а также в странах Адриатики. Кроме того, фильм был представлен на кинорынках в рамках Каннского и Венецианского кинофестивалей, и партнеры-продюсеры уже провели переговоры с потенциальными иностранными партнерами, среди которых – всемирно известные медиагруппы.

Коммерческий кинопрокатный рынок Европы достаточно консервативен, и в первую очередь он ориентируется на защиту собственных интересов и потребностей своих граждан. Однако есть и международные платформы, такие как Netflix, HBO, Apple, а также украинская платформа Sweet.tv, которая набирает популярность в европейских странах. Поэтому показы фильма на этих платформах вполне вероятны,

– говорит Комаровский.



Съемки фильма "Когда ты выйдешь замуж?" / Фото пресс-службы

Почему лента "Когда ты выйдешь замуж?" стоит вашего внимания

Режиссер отмечает, что главное желание всей творческой команды – чтобы зрители почувствовали позитив, улыбку, легкость и самоиронию. Они стремились, чтобы фильм вызвал в сердце ностальгию, надежду, вдохновение и радость. И, конечно, не обошлось без немного снобизма – некоторые сцены действительно могут быть неожиданными, ведь лента не боится играть с ожиданиями зрителей!

Эта комедия станет отличным выбором для тех, кто любит легкое, но увлекательное масс-маркет кино с элементами авантюрных приключений. Фильм подарит вам интересный взгляд на мировое искусство, картины Поля Гогена и Ван Гога, а также поразит специфическим юмором. Красивая атмосфера средиземноморских пейзажей добавляет особого шарма, а на фоне всего этого звучат известные украинские саундтреки от Монатика, DOROFEEVA, Сердючки и KOLA, а также арии Джузеппе Верди.

Если вы любите романтические сцены и не боитесь эксцентричной измены, эта лента именно для вас! Она рассказывает о приключениях двух безумных подруг, жизнь которых пошла немного не по плану,

– отмечает режиссер.



Алексей Комаровский / Фото пресс-службы

Стоит отметить, что фильм имеет возрастное ограничение, поэтому перед посещением премьеры стоит ознакомиться с рекомендациями для зрителей. Однако, если вы готовы к новым впечатлениям, это кино обязательно оставит в вашей памяти незабываемые эмоции. Приглашаем вас прийти на премьеру вместе с друзьями и окунуться в мир, полон юмора, приключений и захватывающих моментов, которые вы точно запомните!