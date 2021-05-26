"Просто вам не вистачає сексу": в Україні пройде фестиваль еротичного кіно – трейлер, 18+

26 травня 2021 , 18:01
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Джерело:

Сайт кінотеатру "Жовтень"

В рамках фестивалю Best Erotic Shorts 3, який відбуватиметься з 3 по 9 червня 2021 року, у кінотеатрах покажуть пристрасні короткометражки останніх років. З собою брати гарний настрій, найсміливіші фантазії та людину, з якою їх можна втілити в реальність!

"У вас немає депресії. Просто вам не вистачає сексу", – каже психологиня однієї з героїнь збірки фільмів.

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"До мурашок по тілу. До тремтіння колін. До феєрверків і зірок в очах. То як, дамо сексу у 2021?", – так коментують фестиваль організатори.


Постер фестивалю еротичного кіно / Фото Kinoafisha

Програма фестивалю еротичного кіно Best Erotic Shorts 3

  1. "Всі це роблять"

Рік: 2015
Країна: США
Режисерка: Меган Бразертон
Тривалість: 10 хвилин

Історія про жінку, яка вирішила відкрити нові сторони своєї сексуальності та вперше в житті зайнятися мастурбацією.

  1. "Я гола"

Рік: 2019
Країна: Франція
Режисерка: Александра Міньєн
​Тривалість: 2 хвилини

Молода дівчина прокидається і збирається на роботу. Вона повністю гола і не вдягає одяг навіть тоді, коли виходить з дому. Як не дивно, інші цього не помічають.

  1. "Ода літу"

Рік: 2020
Країна: Аргентина
Режисерка: Селіна Дюпрат
​Тривалість: 5 хвилин

Головна героїня відчуває дискомфорт і самотність. Однак, вона починає досліджувати власні бажання. Вони відкривають їй світ фантазій і задоволення.

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  1. "Гора Донни"

Рік: 2020
Країна: Нідерланди
Режисер: Тійс Буман
​Тривалість: 22 хвилини

У порнозірки Донні-Маунтс виникає еректильна дисфункція. Тепер йому потрібно вирішити, ким він хоче бути в житті.

  1. "Ерос"

Рік: 2011
Країна: Франція
Режисерка: Ваяна Готьє
​Тривалість: 2 хвилини

Сюрреалістична анімація, що веде нас у еротичну подорож через абстрактні візуальні ефекти.

  1. "Брудний танець"

Рік: 2020
Країна: Іспанія
Режисерка: Нурія Нія
​Тривалість: 10 хвилин

Посеред бруду в сільській місцевості дівчина знаходить ідеальний відрив від стрімкості сучасного світу.

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  1. "Асинхронні"

Рік: 2019
Країна: Німеччина
Режисери: Робін Шюлленбах, Йенс Кіппер
Тривалість: 7 хвилин

Одна робота, одне рішення, дві точки зору.

  1. "Приватна власність"

Рік: 2019
Країна: Мексика
Режисерка: Надя АялаТабачник
​Тривалість: 15 хвилин 

Ана та Маріано випадково зустрілися після того, як не бачились декілька років. Вони згадують моменти, проведені разом. Але чи має все це значення тепер?

  1. "Адам"

Рік: 2016
Країна: США
Режисер: Евелін Джейн Росс
​Тривалість: 2 хвилини

Глиняна анімація про створення світу. Фіналіст премії BAFTA Student Film Awards.

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  1. "Діагональ"

Рік: 2020
Країна: Швейцарія
Режисерка: Енн Торенс
​Тривалість: 6 хвилин

Збуджена молода пара вже в запалі, коли жінка питає про презерватив. Презервативу немає, але, схоже, чоловіка це не зупиняє.

  1. "Фантазія"

Рік: 2018
Країна: Франція
Режисер: Алексіс Прост
​Тривалість: 2 хвилини

Як звичайний секс у машині може перенести у світ фантазій і задоволення? Що буває, коли між двома людьми виникає справжня сексуальна гармонія?

  1. "Правила британського сексу"

Рік: 2019
Країна: США
Режисер: Шант Хамасіан
​Тривалість: 5 хвилин

Дама постійно нагадує своєму чоловікові про секс. Але одного разу все виходить з-під контролю.

Фестиваль еротичного кіно Best Erotic Shorts 3 2021: дивіться трейлер (18+)

 

Автор: Наталія Гулій