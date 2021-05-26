"Просто вам не хватает секса": в Украине пройдет фестиваль эротического кино – трейлер, 18+

В рамках фестиваля Best Erotic Shorts 3, который будет проходить с 3 по 9 июня 2021 года, в кинотеатрах покажут страстные короткометражки последних лет. С собой брать хорошее настроение, самые смелые фантазии и человека, с которым их можно воплотить в реальность!

"У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса", – говорит психолог одной из героинь сборника фильмов.

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"До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах. Так как, дадим секса в 2021?", – так комментируют фестиваль организаторы.



Постер фестиваля эротического кино / Фото Kinoafisha

Программа фестиваля эротического кино Best Erotic Shorts 3

"Все это делают"

Год: 2015

Страна: США

Режиссер: Меган Бразертон

Продолжительность: 10 минут

История о женщине, которая решила открыть новые стороны своей сексуальности и впервые в жизни заняться мастурбацией.

"Я голая"

Год: 2019

Страна: Франция

Режиссер: Александра Миньен

Продолжительность: 2 минуты

Молодая девушка просыпается и собирается на работу. Она полностью голая и не надевает одежду даже тогда, когда выходит из дома. Как ни странно, другие этого не замечают.

"Ода лету"

Год: 2020

Страна: Аргентина

Режиссер: Селина Дюпрат

Продолжительность: 5 минут

Главная героиня чувствует дискомфорт и одиночество. Однако, она начинает исследовать собственные желания. Они открывают ей мир фантазий и удовольствия.

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"Гора Донни"

Год: 2020

Страна: Нидерланды

Режиссер: Тийс Буман

Продолжительность: 22 минуты

У порнозвезды Донни-Маунтс возникает эректильная дисфункция. Теперь ему нужно решить, кем он хочет быть в жизни.

"Эрос"

Год: 2011

Страна: Франция

Режиссер: Ваян Готье

Продолжительность: 2 минуты

Сюрреалистическая анимация, что ведет нас в эротическое путешествие через абстрактные визуальные эффекты.

"Грязный танец"

Год: 2020

Страна: Испания

Режиссер: Нурия Ния

Продолжительность: 10 минут

Среди грязи в сельской местности девушка находит идеальный отрыв от стремительности современного мира.

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"Асинхронные"

Год: 2019

Страна: Германия

Режиссеры: Робин Шюлленбах, Йенс Киппер

Продолжительность: 7 минут

Одна работа, одно решение, две точки зрения.

"Частная собственность"

Год: 2019

Страна: Мексика

Режиссер: Надя Аяла Табачник

Продолжительность: 15 минут

Ана и Мариано случайно встретились после того, как не виделись несколько лет. Они вспоминают моменты, проведенные вместе. Но имеет ли все это значение теперь?

"Адам"

Год: 2016

Страна: США

Режиссер: Эвелин Джейн Росс

Продолжительность: 2 минуты

Глиняная анимация о сотворении мира. Финалист премии BAFTA Student Film Awards.

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"Диагональ"

Год: 2020

Страна: Швейцария

Режиссер: Энн Торенс

Продолжительность: 6 минут

Возбужденная молодая пара уже в запале, когда женщина спрашивает о презервативе. Презерватива нет, но, похоже, мужчину это не останавливает.

"Фантазия"

Год: 2018

Страна: Франция

Режиссер: Алексис Прост

Продолжительность: 2 минуты

Как обычный секс в машине может перенести в мир фантазий и удовольствия? Что бывает, когда между двумя людьми возникает настоящая сексуальная гармония?

"Правила британского секса"

Год: 2019

Страна: США

Режиссер: Шант Хамасиан

Продолжительность: 5 минут

Дама постоянно напоминает мужу о сексе. Но однажды все выходит из-под контроля.

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