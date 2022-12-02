"Білий лотос" шокував інтимною сценою у 5 серії: за одну ніч глянули 2,3 мільйона глядачів (18+)
Другий сезон серіалу "Білий лотос" набирає шалену популярність. Деякі несподівані сцени не просто дивують, а й шокують. Зокрема у 5 серії 2 сезону глядачів збила з пантелику шалена інтимна близькість двох чоловіків.
5 серія популярного шоу викликала шалену зацікавленість. Все через сцени сексу в епізоді, зокрема глядачі пишуть про інтимну близькість із двома чоловіками в серії, яку за одну ніч переглянуло 2,3 мільйона глядачів, а це на 23 % більше, ніж попередній епізод.
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До серіалу "Білий лотос" зросла зацікавленість глядачів
26-річний актор Лео Вудалл, який знявся у фільмі "Загублене серце" з Томом Голландом у головній ролі, прокоментував інтимні сцени у 5 серії за його участю. Насамперед зазначимо, що персонажа представили як племінника нового друга Тані (Дженніфер Кулідж) Квентіна (Том Голландер), англійського мільйонера, якого вона зустріла на Сицилії.
Під час п'ятого епізоду 2 сезону, який вийшов в ефір у неділю, 27 листопада, і називається "Це кохання", Таня бродить палацом Квентіна, коли випадково застає Квентіна та Джека, які займаються сексом.
Я великий шанувальник Тома, і коли я почув, що він гратиме мого дядька, я подумав: "Це нереально". А потім, коли я дізнався, що теж збираюся тра*нути його, це було трохи сюрреалістично,
– сказав він Variety.
"Все, що Майк Вайт робить із цим шоу, ідеально, так що жодних сумнівів із цього приводу не було. Це було схоже на неймовірний "вау-момент", – доповнив він.
Вайт пояснив, що ця конкретна сцена була відлунням моменту з першого сезону, коли менеджер готелю Армонд (Мюррей Бартлетт) був спійманий під час сексу зі своїм співробітником Діллоном (Лукас Гейдж).
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"Білий лотос" 2 сезон: сюжет і трейлер
"Білий лотос" – це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного курорту упродовж одного тижня. Спершу здається, що кожен герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.
Нагадаємо, цього разу розкішний курорт проходить уздовж чудового узбережжя Сицилії в Італії, а не на Гаваях. Акторський склад серіалу зазнав суттєвих змін, але сюжетні лінії, інтриги, проблеми та таємниці витримані в одному стилі.
2 сезон "Білого лотоса" вийшов на HBO Max 31 жовтня. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 89 % від критиків та 61 % від глядачів. За подіями в серіалі приємно спостерігати, пишуть глядачі, хоч і натякають на абсурдності сюжету.Де дивитися "Білий лотос" українською? Серіал з українським дубляжем можна переглянути на Megogo.
"Білий лотос" 2 сезон: дивіться трейлер