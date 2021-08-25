"Щасливіша, ніж будь-коли": мережу вразив трейлер концертного фільму про Біллі Айліш

25 серпня 2021 , 18:31
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Disney Plus

Стрімінговий сервіс Disney + показав перший трейлер документального концертного фільму про Біллі Айліш Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles ("Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу"). Світова прем'єра картини відбудеться 3 вересня 2021 року.

Роберт Родрігес став режисером фільму, а Патрік Озборн створив анімацію до стрічки. 

До теми Це були одні з найкращих вечорів в моєму житті, – Біллі Айліш випустила свій другий альбом

Що показали у трейлері 

У ролику співачка розповідає про свої фантазії, що стосуються її рідного міста, а також про те, як вони повпливали на сюжет картини. У відео зображають кадри з виступів Біллі та її брата  – Фіннеаса О'Коннела.

Це концертний фільм, але також це історія. Щось на зразок прекрасної версії старого Голлівуду,
– зізнається Айліш.

"Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу" 2021: дивіться трейлер документального фільму

 

Документальний фільм виходить в рамках релізу нового альбому Біллі Айліш Happier Than Ever, який презентували 29 липня 2021 року. 

Презентувати мій альбом таким чином і присвятити його місту, яке я люблю і в якому виросла, – це так захопливо для мене. Сподіваюся, вам сподобається,
– поділилася Біллі Айліш. 

Автор: Наталія Гулій