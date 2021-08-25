"Щасливіша, ніж будь-коли": мережу вразив трейлер концертного фільму про Біллі Айліш

Стрімінговий сервіс Disney + показав перший трейлер документального концертного фільму про Біллі Айліш Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles ("Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу"). Світова прем'єра картини відбудеться 3 вересня 2021 року.

Роберт Родрігес став режисером фільму, а Патрік Озборн створив анімацію до стрічки.

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Що показали у трейлері

У ролику співачка розповідає про свої фантазії, що стосуються її рідного міста, а також про те, як вони повпливали на сюжет картини. У відео зображають кадри з виступів Біллі та її брата – Фіннеаса О'Коннела.

Це концертний фільм, але також це історія. Щось на зразок прекрасної версії старого Голлівуду,

– зізнається Айліш.

"Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу" 2021: дивіться трейлер документального фільму

Документальний фільм виходить в рамках релізу нового альбому Біллі Айліш Happier Than Ever, який презентували 29 липня 2021 року.

Презентувати мій альбом таким чином і присвятити його місту, яке я люблю і в якому виросла, – це так захопливо для мене. Сподіваюся, вам сподобається,

– поділилася Біллі Айліш.