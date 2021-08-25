"Щасливіша, ніж будь-коли": мережу вразив трейлер концертного фільму про Біллі Айліш
Джерело:ютуб Disney Plus
Стрімінговий сервіс Disney + показав перший трейлер документального концертного фільму про Біллі Айліш Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles ("Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу"). Світова прем'єра картини відбудеться 3 вересня 2021 року.
Роберт Родрігес став режисером фільму, а Патрік Озборн створив анімацію до стрічки.
До теми Це були одні з найкращих вечорів в моєму житті, – Біллі Айліш випустила свій другий альбом
Що показали у трейлері
У ролику співачка розповідає про свої фантазії, що стосуються її рідного міста, а також про те, як вони повпливали на сюжет картини. У відео зображають кадри з виступів Біллі та її брата – Фіннеаса О'Коннела.
Це концертний фільм, але також це історія. Щось на зразок прекрасної версії старого Голлівуду,
– зізнається Айліш.
"Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу" 2021: дивіться трейлер документального фільму
Документальний фільм виходить в рамках релізу нового альбому Біллі Айліш Happier Than Ever, який презентували 29 липня 2021 року.
Презентувати мій альбом таким чином і присвятити його місту, яке я люблю і в якому виросла, – це так захопливо для мене. Сподіваюся, вам сподобається,
– поділилася Біллі Айліш.