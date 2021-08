"Щасливіша, ніж будь-коли": мережу вразив трейлер концертного фільму про Біллі Айліш

18:31

Стрімінговий сервіс Disney + показав перший трейлер документального концертного фільму про Біллі Айліш Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles ("Щасливіша, ніж будь-коли: любовний лист Лос-Анджелесу"). Світова прем'єра картини відбудеться 3 вересня 2021 року.