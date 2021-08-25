"Счастливее, чем когда-либо": сеть поразил трейлер концертного фильма о Билли Айлиш
Источник:ютуб Disney Plus
Стриминговий сервис Disney+ показал первый трейлер документального концертного фильма о Билли Айлиш Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles ("Счастливее, чем когда-либо"). Мировая премьера картины состоится 3 сентября 2021 года.
Роберт Родригес стал режиссером фильма, а Патрик Осборн создал анимацию к ленте.
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Что показали в трейлере
В ролике певица рассказывает о своих фантазиях, касающихся ее родного города, а также о том, как они повлияли на сюжет картины. В видео изображают кадры с выступлений Билли и ее брата – Финнеаса О'Коннела.
Это концертный фильм, но также это история. Что-то вроде прекрасной версии старого Голливуда,
– признается Айлиш.
"Счастливее, чем когда-либо" 2021: смотрите трейлер документального фильма
Документальный фильм выходит в рамках релиза нового альбома Билли Айлиш Happier Than Ever, который презентовали 29 июля 2021 года.
Представить мой альбом таким образом и посвятить его городу, который я люблю и в котором выросла, – это так увлекательно для меня. Надеюсь, вам понравится,
– поделилась Билли Айлиш.