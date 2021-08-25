Роберт Родригес стал режиссером фильма, а Патрик Осборн создал анимацию к ленте.

К теме Это были одни из лучших вечеров в моей жизни, – Билли Айлиш выпустила свой второй альбом

Что показали в трейлере

В ролике певица рассказывает о своих фантазиях, касающихся ее родного города, а также о том, как они повлияли на сюжет картины. В видео изображают кадры с выступлений Билли и ее брата – Финнеаса О'Коннела.

Это концертный фильм, но также это история. Что-то вроде прекрасной версии старого Голливуда,

– признается Айлиш.

"Счастливее, чем когда-либо" 2021: смотрите трейлер документального фильма

Документальный фильм выходит в рамках релиза нового альбома Билли Айлиш Happier Than Ever, который презентовали 29 июля 2021 года.

Представить мой альбом таким образом и посвятить его городу, который я люблю и в котором выросла, – это так увлекательно для меня. Надеюсь, вам понравится,

– поделилась Билли Айлиш.