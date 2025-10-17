30 жовтня на екрани виходить фільм "Блакитна стежка". Це фантастична, іронічна й неймовірно красива історія про 80-річну жінку, яка вирішує кинути виклик системі.

Ця стрічка стала фестивальним гітом, здобула "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю, а тепер виходить в український прокат завдяки незвичайному тандему – коміка Василя Байдака та кінокомпанії "Артхаус Трафік". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чому варто не пропустити цей фільм у прокаті.

Чому варто дивитись фільм "Блакитна стежка"?

Бунт проти системи й ейджизму

"Блакитна стежка" – це не просто фантастична пригода, а маніфест свободи та гідності. У Бразилії майбутнього уряд ізолює людей похилого віку, вважаючи їх «непродуктивними». Але 80-річна Тереза вирішує не миритися з долею і тікає в подорож Амазонією, щоб виконати своє останнє бажання. Цей фільм про те, що боротьба за право бути собою не має вікових меж.

Визнання кінокритиками та призи на фестивалях

Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі, де вона отримала Ґран-прі журі – "Срібного ведмедя" – та Приз екуменічного журі. Критики назвали її "протестом проти ейджизму" (Screen International) і "ляпасом дискримінації за віком" (The Hollywood Reporter). Фільм має бездоганний рейтинг 100% на Rotten Tomatoes – рідкісний випадок навіть для фестивальних гітів.

Незвичний шлях на українські екрани

Це один із найнесподіваніших дистриб'юторських кейсів року. Ідея показати "Блакитну стежку" в Україні виникла у коміка Василя Байдака під час запису "ЦЕЙВО ПОДКАСТУ". Жартома запропонувавши програмному директору "Артхаус Трафіку" Іллі Дядику купити права на фільм, він у підсумку справді став співорганізатором прокату. Так комедія перетворилася на реальний культурний проєкт.

"Блакитна стежка": дивіться онлайн трейлер фільму

Голоси, які впізнає кожен

Українську версію створює студія Baker Street Sound Studio. Героїв озвучили Ірма Вітовська, Володимир Дантес, Іван Розін, Людмила Ардельян і сам Василь Байдак. Серед камео – учасники гурту "Курган і Agregat", Даша Астаф'єва та ведучий Сергій Лиховида. А роль однієї з героїнь виконала 70-річна переможниця народного кастингу – Олена Стукалова з Миколаєва.

Подорож, що надихає на життя

Попри фантастичний сюжет, "Блакитна стежка" – глибоко людське кіно. Це історія про мужність, гумор і здатність мріяти навіть тоді, коли суспільство каже "час сповільнитись". Фільм спонукає згадати, що ніколи не пізно змінити маршрут, вирушити у власну пригоду й знову відчути смак свободи.