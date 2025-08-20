Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-публікацію Василя Байдака. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Василь Байдак купив права на показ фільму "Блакитна стежка": що це за стрічка

Василь Байдак розповів, що під час запису одного із проєктів із програмним директором Артхаус Трафік Іллею Дядиком, він поцікавився, чи можливо взагалі придбати права на якийсь фільм. Чоловік підтвердив, що це реально, і навіть зазначив, на яку суму варто розраховувати. Зокрема, це може коштувати близько тисячі доларів.

У контексті розмови Ілля згадав про фільм "Блакитна стежка" і зізнався, що, за можливості, придбав би права на її показ. Однак в підсумку Василь Байдак вирішив зробити цю покупку. Він зізнався, що зробить усе можливе, аби люди прийшли та подивилися цей фільм. Однак також із гумором зазначив, що це одна із тих ситуацій, коли "прикол вийшов з-під контролю".

Ми купили права на це легендарне кіно (я ще не дивився, ахаха, але Артхаус Трафік вже подивилися)! і зробимо все можливе, аби ви на нього прийшли. Бо це, на секундочку, "розкішне роудмуві" про бабцю Терезу, яка кидає виклик системі й рушає в подорож Амазонією,

– йдеться у публікації волонтера.

Варто зазначити, що сюжет фільму "Блакитна стежка" розвивається навколо історії бабусі Терези. Вона живе в країні, де влада ухвалює жорстокий закон. Всі люди похилого віку повинні поїхати в спеціальні табори, аби не заважати молодшому поколінню будувати своє життя і кар'єру.

Однак Тереза відмовляється підкорюватися цим правилам та безглуздим рішенням. Вона обирає свободу і вирушає в подорож, яка назавжди змінить її життя та погляди.

В Україні прем'єра відбудеться 30 жовтня 2025 року.