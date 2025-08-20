Прем'єра першого сезону відбулась у 1997 році, а нові епізоди з'являлися до 2003 року. На сьогодні ми можемо лише передивлятися улюблені серії, тому в матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядають актори, які втілили ролі легендарних персонажів.

Як зараз виглядають актори серіалу "Баффі – переможниця вампірів"?

Сара Мішель Ґеллар

Сара зіграла роль головної героїні. Вона – старшокласниця, а згодом студентка, яка виявилася мисливицею на вампірів і демонів. Їй доводиться поєднувати звичайне життя підлітка з її особливим покликанням.

Ось як Сара Мішель Ґеллар виглядає сьогодні:

Ніколас Брендон

Ніколас Брендон – це Ксандер Гарріс, права рука і найкращий друг Баффі. Його відданість та вміння підтримати не один раз ставало "рятувальним колом" для найближчих людей. У нього немає жодних надприродних здібностей, але є велика любов в серці, яка здатна рятувати Баффі у найтемніші часи.

Ось, як змінився актор:

Елісон Ганніґан

Ще одна головна героїня – Віллоу Розенберґ, яка взяла на себе роль подруги Баффі та Ксандера. Її зіграла Елісон Ганніґан. Спочатку вона втілила роль сором'язливої відмінниці, але з часом перетворилась на потужну відьму, сила якої здатна здолати будь-якого вампіра та демона. Складна боротьба із найтемнішими сторонами магії – це її стихія.

Ось як зараз виглядає акторка, яка втілила роль Віллоу:

Якщо вам не вистачає адреналіну, саме час поностальгувати та ввімкнути улюблені епізоди серіалу "Баффі – переможниця вампірів".