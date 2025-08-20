Премьера первого сезона состоялась в 1997 году, а новые эпизоды появлялись до 2003 года. На сегодня мы можем только пересматривать любимые серии, поэтому в материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядят актеры, которые воплотили роли легендарных персонажей.

Советуем В Украине выходит новый увлекательный сериал, который влюбит в себя зрителей: что известно о ленте

Как сейчас выглядят актеры сериала "Баффи – победительница вампиров"?

Сара Мишель Геллар

Сара сыграла роль главной героини. Она – старшеклассница, а впоследствии студентка, которая оказалась охотницей на вампиров и демонов. Ей приходится совмещать обычную жизнь подростка с ее особым призванием.

Вот как Сара Мишель Геллар выглядит сегодня:

Кстати, любимый украинский сериал продлили на 3 сезон: когда премьера "Женского доктора"

Николас Брэндон

Николас Брэндон – это Ксандер Харрис, правая рука и лучший друг Баффи. Его преданность и умение поддержать не один раз становилось "спасательным кругом" для самых близких людей. У него нет никаких сверхъестественных способностей, но есть большая любовь в сердце, которая способна спасать Баффи в самые темные времена.

Вот, как изменился актер:

Элисон Ханниган

Еще одна главная героиня – Уиллоу Розенберг, которая взяла на себя роль подруги Баффи и Ксандера. Ее сыграла Элисон Ханниган. Сначала она воплотила роль застенчивой отличницы, но со временем превратилась в мощную ведьму, сила которой способна одолеть любого вампира и демона. Сложная борьба с самыми темными сторонами магии – это ее стихия.

Вот как сейчас выглядит актриса, которая воплотила роль Уиллоу:

Если вам не хватает адреналина, самое время поностальгировать и включить любимые эпизоды сериала "Баффи – победительница вампиров".