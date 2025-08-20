На днях главная героиня сериала ошеломила новостью о закулисье создания сериала, детали – по ссылке. В материале Кино 24 мы расскажем больше о сюжете, сколько серий будет насчитывать лента и кого стоит ожидать среди актерского состава.

Что известно о сериале "Обратное направление"?

Премьера сериала "Обратное направление" состоится осенью 2025 года. Это 16-серийная лента о том, что от ненависти до любви может быть всего лишь один шаг.

В центре сюжета история девушки, по имени Дарья. Ее родители погибли, когда девушка была ребенком и ее опекуншей стала тетя Екатерина. Женщина, которой абсолютно безразлична судьба Дарьи, поэтому девушка должна "выгрызать свое место под солнцем" и бороться за собственное будущее самостоятельно.

Однажды девушка знакомится с Романом Борисовым. Он является владельцем транспортной компании. Эта встреча станет еще одним началом испытаний, которые перед ними предстанут. Дарье и Роману вынужденно приходится жениться. Однако оба они не верят в любовь после жизненных трудностей.

Жизнь под одной крышей кажется невыносимой. Они – люди из совершенно разных миров. Но даже в таком случае судьба может подарить совершенно неожиданные сюжетные повороты. Ведь от ненависти к большой и настоящей любви действительно может быть только один шаг.

Главные роли сыграли Олеся Надеева, Павел Текучев, Татьяна Злова, Александр Пискунов и другие известные украинские актеры.