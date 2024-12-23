Акторка фільму "Покинь, якщо кохаєш" звинуватила ексколегу у сексуальних домаганнях: подробиці

Акторка та зірка популярного серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі подала до суду на свого ексколегу по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні. У своєму позові 37-річна знаменитість звинуватила Бальдоні у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Daily Mail. Представники Джастіна Бальдоні уже відповіли на ці обвинувачення.

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Блейк Лайвлі звинуватила колегу у сексуальних домаганнях: що відомо

Акторка каже, що Джастін Бальдоні міг без її дозволу заходити до її гримерки, коли вона годувала грудьми дитину. Крім того, він нібито показував непристойні відео, обговорював свою залежність від порнографії та цікавився її інтимним життям.

За словами акторки Блейк Лайвлі, її судовий позов має на меті не лише захистити її права, а й допомогти прочинити завісу таємниці над певним жорстоким планом відплати. За її словами, цей план був спрямований на те, щоб боротися за справедливість.

Лайвлі сподівається, що її позов стане важливим кроком у захисті тих, хто може стати об'єктом переслідувань, і допоможе покласти край таким зловживанням, надаючи підтримку тим, хто стикається з подібними ситуаціями.

Команда Джастіна Бальдоні відреагувала на обвинувачення

Команда Джастіна Бальдоні вже відреагувала на заяву Блейк Лайвлі, спростувавши всі висунуті звинувачення. Представники актора стверджують, що позов акторки є спробою "відбілити репутацію" Блейк, яка, на їхню думку, нібито постраждала після того, як фільм, у якому вони працювали разом, вийшов на великі екрани.

За словами представників актора, такі звинувачення є частиною особистого плану акторки відновити свою публічну репутацію після того, як фільм не виправдав очікувань.

Згодом адвокат Джастіна Бальдоні також висловився про судовий позов, зазначивши, що звинувачення, висунуті проти його клієнта, є "повністю неправдивими, обурливими й навмисно непристойними". Він підкреслив, що це спроба очорнити ім'я Бальдоні та внести хаос у його особисте та професійне життя.