Актриса фильма "Брось, если любишь" обвинила экс-коллегу в сексуальных домогательствах: подробности

Актриса и звезда популярного сериала "Сплетница" Блейк Лайвли подала в суд на своего экс-коллегу по фильму "Брось, если любишь" Джастина Бальдони. В своем иске 37-летняя знаменитость обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Daily Mail. Представители Джастина Бальдони уже ответили на эти обвинения.

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Блейк Лайвли обвинила коллегу в сексуальных домогательствах: что известно

Актриса говорит, что Джастин Бальдони мог без ее разрешения заходить в ее гримерку, когда она кормила грудью ребенка. Кроме того, он якобы показывал непристойные видео, обсуждал свою зависимость от порнографии и интересовался ее интимной жизнью.

По словам актрисы Блейк Лайвли, ее судебный иск имеет целью не только защитить ее права, но и помочь приоткрыть завесу тайны над определенным жестоким планом возмездия. По ее словам, этот план был направлен на то, чтобы бороться за справедливость.

Лайвли надеется, что ее иск станет важным шагом в защите тех, кто может стать объектом преследований, и поможет положить конец таким злоупотреблениям, оказывая поддержку тем, кто сталкивается с подобными ситуациями.

Команда Джастина Бальдони отреагировала на обвинения

Команда Джастина Бальдони уже отреагировала на заявление Блейк Лайвли, опровергнув все выдвинутые обвинения. Представители актера утверждают, что иск актрисы является попыткой "отбелить репутацию" Блейк, которая, по их мнению, якобы пострадала после того, как фильм, в котором они работали вместе, вышел на большие экраны.

По словам представителей актера, такие обвинения являются частью личного плана актрисы восстановить свою публичную репутацию после того, как фильм не оправдал ожиданий.

Впоследствии адвокат Джастина Бальдони также высказался о судебном иске, отметив, что обвинения, выдвинутые против его клиента, являются "полностью ложными, возмутительными и намеренно непристойными". Он подчеркнул, что это попытка очернить имя Бальдони и внести хаос в его личную и профессиональную жизнь.