"Це найкращий сезон": чесні відгуки українців на нові епізоди серіалу "Бріджертони"

26 лютого 2026 року вийшла друга частина четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Це чотири епізоди, які дали відповіді на низку запитань, що заінтригували глядачів у першій частині.

У мережі вже з'явилися перші відгуки після перегляду. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку цих коментарів і розповімо, що українці думають про четвертий сезон "Бріджертонів".

Що пишуть українці про 4 сезон "Бріджертонів"?

Після прем'єри перших чотирьох епізодів глядачі були дещо розчаровані й навіть припускали, що це буде найслабший сезон серед усіх. Однак нові серії, які вийшли 26 лютого, кардинально змінили думку багатьох.

Драматичні сюжетні лінії та боротьба Бенедикта за своє кохання розтопили серця глядачів. Українці у захваті від того, як розвинулася історія Софі Бек та інших персонажів, а напруга зберігалася до самого фіналу. Ось що пишуть українці у Threads:

"Це улюблений сезон! Хімія між головними героями неймовірна! Як же вони зіграли!"

"На мою думку, це тепер найкращий сезон"

"Прекрасний і найсумніший сезон, найважча дорога до кохання дісталася Бенедикту, Ентоні злюка і дуже шкода Франческу"

"Вже всі здогадалися, хто нова леді Віслдаун?"

"Дивилась 4 сезон спокійно…Поки дві останні серії не зробили з мене головну драматичну героїню з серветками в руках. Вайолет – це level "свекруха мрії".

"Лінія Франчески – окрема біль"

"Це був неймовірний сезон, трохи інший, мені здавалося, був дуже сентиментальний, хотілося більше Бенедикта і Софі, але мене захопила Франческа і я усю другу половину сезону переймалася за її почуття."

"Вважаю, що вони класно розділили цей сезон на 2 частини з різницею в місяць між ними. Спочатку всі встигли його зненавидіти, а зараз..."



Що пишуть українці про 4 сезон "Бріджертонів" / Скриншот

Які ще сюжетні лінії шокували українців у 4 сезоні?

Не лише сюжетна лінія Бенедикта Бріджертона та Софі Бек зворушила українських глядачів. Багато хто звернув увагу на те, що історія Франчески у другій частині четвертого сезону стала однією з найтрагічніших. Гра акторки, яка втілила цю героїню, приголомшила публіку: на екрані переконливо передано її переживання та глибокий внутрішній біль жінки, яка втратила коханого.

Крім того, глядачі стежать за розвитком стосунків Маркуса та Вайолет Бріджертон. Леді Денбері отримує омріяне благословення від королеви та можливість вирушити на батьківщину. Та чи не найбільше інтригує фінал сезону – поява нової авторки, яка, ймовірно, може замінити Леді Віслдаун.

У мережі вже з'явилися перші припущення щодо того, ким вона може бути. Втім, більше деталей ми, найімовірніше, дізнаємося вже у наступних сезонах.