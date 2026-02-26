Ті, хто дивився перші чотири серії, пам'ятають, що наприкінці Бенедикт запропонував служниці, яка йому симпатизує, стати його коханкою. Дівчина явно не розраховувала на такий поворот подій. Тому у наступних чотирьох серіях нарешті дізнаємось, чи вдасться їм побудувати стосунки, пройшовши ще чимало викликів. 24 Канал розповість усе, що про це відомо.

На стрімінговій платформі Netflix уже доступні до перегляду всі 8 серій 4 сезону "Бріджертонів". Хоч і глядачі були не задоволені, що сезон розділили на два етапи, однак час між виходами пролетів доволі швидко.

Загалом публіка високо оцінила новий сезон і любовну лінію.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

Як ми уже згадували, нарешті дізнаємось про розв'язку любовної історії про улюбленця королеви Шарлотти у новому сезоні. Також продовжиться історія сімейного життя Франчески та її чоловіка, до яких приїхала гостя, якій не дуже рада дівчина.

Також залишається відкритим питанням, чи відпустить королева свою подругу – леді Денбері. Ну і звісно ж, чи наважиться віконтесса-вдова Бріджертон розкрити свої стосунки з новим чоловіком для рідних, адже її переслідує відчуття, що вона зраджує своєму коханому, який помер багато років тому.

Також у серіях мають з'явитись Ентоні Бріджертон із дружиною та новонародженою дитиною.

На жаль, у 4 сезоні так і не з'являться Дафні Бріджертон і герцог Гастінгс, Марина Томпсон і Кресіда Каупер, а також Едвіна Шарма.

І ледь не забули. Продовження сюжетної лінії родини, де служила Софі Бек. Ймовірно, там геть не чисто зі спадком її батька, який приховала від неї мачуха.

"Бріджертони" 4 сезон / Кадр із серіалу

Чи буде продовження "Бріджертонів"?

У 2025 році Netflix підтвердив, що історію про сімейство Бріджертонів покажуть ще у 5 та 6 сезонах.

Скоріш за все далі розкриватимуть Елоїзу, Грегорі та Гіацинту. Крім того, плануються спін-оффи, які будуть аналогічними до "Історії королеви Шарлотти".