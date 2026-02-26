24 Канал розповість про сюжети цих серіалів і покаже трейлери до кожного.

Нові турецькі серіали

"Нічна казка"

Рейтинг IMDb: 6,0

Усього є 36 серій. В основі сюжету – Денізілі, який двадцять років тому втратив батька. Його рідну людину вбили, тому він вирішив стати поліцейським комісаром. Розслідування постійно міняє свої вектори.

Денізілі очікує на зустріч із Махіром, який є його заклятим ворогом.

"Нічна казка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Брат: Сім'я – це іспит"

Рейтинг IMDb: 4,8

Наразі важко щось говорити про загальний рейтинг стрічки, адже всі серії ще не вийшли, тим більше ця драма обіцяє бути головним хітом 2026 року.

Доган – молодша, найталановитіша і найнебажаніша дитина родини Ханджіоглу. Багато років тому він зі скандалом залишив рідну домівку і вирішив ніколи не повертатися. Однак весілля брата все змінює.

Повернувшись у рідні країні, Доган знайомиться з юристкою, яка навіть не здогадується, що новий знайомий може пожертвувати навіть нею, щоб досягти бажаного. У його серці палає бажання відновити справедливість й повернути те, що належить йому.

"Брат: Сім'я – це іспит": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов і сльози"

Рейтинг IMDb: 5,4

Мейра – спадкоємиця однієї з найбагатших сімей Туреччини. Вона вирішує почати все з нуля, приховавши своє походження. Тому влаштовується на роботу у торговий центр і влаштувавшись у торговий центр. Там вона знайомиться з Селімом, співробітником компанії батька, за якого виходить заміж. Але через п'ять років шлюб сходить нанівець.

Та раптом Мейра повідомляє про смертельну хворобу. Звістка перевертає життя всієї родини і змушує Селіма залишитися поряд.

"Любов і сльози": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ешрефова мрія"

Рейтинг IMDb: 6,7

Ешреф – підліток, який зростає у бідній родині й працює в автомайстерні. Одного разу на його шляху зустрічається дівчина, у яку він по-справжньому закохується, хоч і не знає її імені. Через роки юнак стає заможним чоловіком, який має все, крім кохання.

У його думках часто живе спогад минулого про чарівну незнайомку. Та доля вирішує повернути цю жінку у його життя, однак не у ролі кохання, а у ролі ворога.

"Ешрефова мрія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прем'єра мінісеріалу відбулась 11 лютого 2026 року на платформі Netflix. Сюжет підіймає гостру соціальну тему і щонайважливіше – заснований на реальних подіях.

Головна героїня – польська лікарка Йоланта Вадовська-Кроль. Вона проводила обстеження у 1970-х роках в Сілезії. У цьому регіоні діти страждали на анемію, мали проблеми з розвитком, неврологічні розлади, що були спричинені отруєнням свинцем через викиди металургійного заводу. Йоланта збирала докази та виступала проти промислових гігантів та комуністичної влади, яка боялася економічних втрат.

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Всього є 6 серій, тому перегляд не займе багато часу.