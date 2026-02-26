24 Канал расскажет о сюжетах этих сериалов и покажет трейлеры к каждому.

Новые турецкие сериалы

"Ночная сказка"

Рейтинг IMDb: 6,0

Всего есть 36 серий. В основе сюжета – Денизили, который двадцать лет назад потерял отца. Его родного человека убили, поэтому он решил стать полицейским комиссаром. Расследование постоянно меняет свои векторы.

Денизили ожидает встречи с Махиром, который является его заклятым врагом.

"Брат: Семья – это экзамен"

Рейтинг IMDb: 4,8

Сейчас трудно что-то говорить об общем рейтинге ленты, ведь все серии еще не вышли, тем более эта драма обещает быть главным хитом 2026 года.

Доган – младший, самый талантливый и самый нежеланный ребенок семьи Ханджиоглу. Много лет назад он со скандалом покинул родной дом и решил никогда не возвращаться. Однако свадьба брата все меняет.

Вернувшись в родные стране, Доган знакомится с юристкой, которая даже не догадывается, что новый знакомый может пожертвовать даже ею, чтобы достичь желаемого. В его сердце пылает желание восстановить справедливость и вернуть то, что принадлежит ему.

"Любовь и слезы"

Рейтинг IMDb: 5,4

Мейра – наследница одной из самых богатых семей Турции. Она решает начать все с нуля, скрыв свое происхождение. Поэтому устраивается на работу в торговый центр и устроившись в торговый центр. Там она знакомится с Селимом, сотрудником компании отца, за которого выходит замуж. Но через пять лет брак сходит на нет.

И вдруг Мейра сообщает о смертельной болезни. Известие переворачивает жизнь всей семьи и заставляет Селима остаться рядом.

"Эшрефова мечта"

Рейтинг IMDb: 6,7

Эшреф – подросток, который растет в бедной семье и работает в автомастерской. Однажды на его пути встречается девушка, в которую он по-настоящему влюбляется, хоть и не знает ее имени. Спустя годы юноша становится состоятельным мужчиной, который имеет все, кроме любви.

В его мыслях часто живет воспоминание прошлого об очаровательной незнакомке. И судьба решает вернуть эту женщину в его жизнь, однако не в роли любви, а в роли врага.

Что известно о нашумевшем польском сериале "Свинцовые дети"?

Премьера мини-сериала состоялась 11 февраля 2026 года на платформе Netflix. Сюжет поднимает острую социальную тему и самое важное – основан на реальных событиях.

Главная героиня – польский врач Иоланта Вадовская-Кроль. Она проводила обследование в 1970-х годах в Силезии. В этом регионе дети страдали анемией, имели проблемы с развитием, неврологические расстройства, что были вызваны отравлением свинцом из-за выбросов металлургического завода. Иоланта собирала доказательства и выступала против промышленных гигантов и коммунистической власти, которая боялась экономических потерь.

Всего есть 6 серий, поэтому просмотр не займет много времени.