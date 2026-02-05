Як знімали найепічнішу сцену 4 сезону "Бріджертонів": залаштункове відео зі зйомок

Нещодавно відбулася прем'єра четвертого сезону довгоочікуваного серіалу "Бріджертони" на Netflix. У світ вийшли чотири епізоди, які неабияк заінтригували глядачів.

Однією з найяскравіших екшн-сцен серіалу стала бійка Бенедикта з роботодавцем Софі. На сторінці "Бріджертонів" в інстаграмі творці показали залаштунки знімання найяскравішої сцени серіалу.

Як знімали бійку Бенедикта Бріджертона у серіалі "Бріджертони"?

Однією з найепічніших сцен у першій частині четвертого сезону серіалу "Бріджертони" стала бійка Бенедикта Бріджертона з роботодавцем Софі в момент, коли вони випадково зустрічаються за межами Лондона. Кінотворці серіалу показали, як насправді відбувалися зйомки цієї сцени, опублікувавши відео в інстаграмі.

Справжні прихильники вже відреагували на цей ролик. Під відео можна побачити десятки коментарів про те, що це їхня улюблена сцена четвертого сезону. Водночас багато хто зазначає, що очікує від другої частини серіалу ще більшого. Тож уже 26 лютого 2026 року вони зможуть побачити продовження серіалу та дізнатися, чим закінчиться історія кохання Бенедикта та Софі.

Про що сюжет 4 сезону "Бріджертонів"?

Четвертий сезон серіалу "Бріджертони" розгортається навколо пошуку Бенедиктом Бріджертоном свого кохання. На початку серіалу його образ подають як гуляки, який ніколи не планує одружуватися. Однак усе змінюється під час балу-маскараду, де він знайомиться з дамою у сріблястій сукні, яка не називає свого імені, місця проживання чи будь-чого іншого.

Насправді ця дівчина – Софі Бек, яка таємно пробралася на цей бал, хоча поза ним вона покоївка в домі своєї мачухи. Як Бенедикт, так і Софі переживають власні внутрішні випробування та сумніви, але кожен із них уже безмежно закоханий. І лише в другій частині, прем'єра якої відбудеться 26 лютого, ми дізнаємося, чи зможе Бенедикт знайти даму в срібному та чи зможе Софі зізнатися в тому, що саме вона є цією леді.