Що відомо про Бріжіт Бардо – легенду французького кіно

28 грудня стало відомо, що померла легендарна французька акторка Бріжіт Бардо, відома за фільмом "І Бог створив жінку". Знаменитості був 91 рік. Подробиці її смерті наразі не розкривають.

Бардо була не лише акторкою, але й моделлю, співачкою і танцюристкою. Крім того, вона вважалася секс-символом 1950-х і 60-х років. Що відомо про Бріжіт, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про життя і кар'єру Бріжіт Бардо?

Бріжіт Бардо народилася 28 вересня 1934 року в Парижі. Вона вивчала балет у Паризькій вищій національній консерваторії музики й танцю. У 15 років дівчина з'явилась на обкладинці французького журналу Elle.

Акторка дебютувала у кіно у 1952 році, знявшись у фільмі "Нормандська діра". Пізніше Бардо запросили долучитися до драми "Світло в обличчя" (1954), в якій вона зіграла одну з головних ролей.

Міжнародну славу Бріжіт приніс фільм 1956 року "І Бог створив жінку", режисером якого став Роже Вадим. Вона втілила на екрані сексуальну і розкуту Жюльєт Арді.

Бріжіт Бардо у фільмі "І Бог створив жінку" / Кадр з фільму

У 1952 році Бріжіт Бардо одружилася з режисером і сценаристом Роже Вадимом, однак вже у 1957 році вони розлучилися. Водночас колишнє подружжя підтримувало професійні стосунки. Зокрема, чоловік зняв фільм "Ювеліри місячного сяйва" (1958), в якому зіграла акторка.

Вона також знімалась у стрічках "Парижанка", "Жінка й блазень" і "Потанцюєте зі мною?". Під час зйомок фільму "Істина" (1960) у Бріжіт була спроба самогубства у свій 26-й день народження. Через роки жінка розповідала, яким жахливим є світ знаменитостей, і про тиск, пов'язаний з постійним прагненням демонструвати певний імідж.

У 1950 році Бардо вийшла заміж за французького актора Жака Шар'є. У них народився син Ніколя. Шлюб зірок розпався в 1962 році. У 1966 році Бріжіт одружилася з німецьким фотографом і письменником Гунтером Заксом, та через 4 роки розлучилася з ним. Четвертим чоловіком акторки став політик Бернар д'Ормаль.

Протягом 1960-х років Бардо розвивала музичну кар'єру. Її дебютний альбом називається Brigitte Bardot Sings. Жінка також записувала пісні з французьким музикантом Сержем Генсбуром.

Бріжіт Бардо – L'appareil à sous: слухайте пісню онлайн

У 1973 році Бардо завершила акторську кар'єру і переїхала жити до Сен-Тропе. Вона стала активісткою за права тварин і навіть заснувала фонд. Завдяки знаменитості Рада Європи заборонила імпорт тюленячого хутра, а французький уряд заборонив імпорт слонової кістки.

Однак у суспільстві виникали суперечки через дискримінаційні коментарі Бардо щодо мусульман. Це призвело до кількох штрафів за розпалювання расової ненависті.

Після того як акторка Катрін Деньов та 100 інших відомих француженок опублікували відкритого листа, в якому розкритикували рух #MeToo, Бріжіт підтримала їх в інтерв'ю Paris Match.

Бріжіт Бардо / Фото Getty Images