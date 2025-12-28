Что известно о Брижит Бардо – легенде французского кино

28 декабря стало известно, что умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо, известная по фильму "И Бог создал женщину". Знаменитости был 91 год. Подробности ее смерти пока не раскрывают.

Бардо была не только актрисой, но и моделью, певицей и танцовщицей. Кроме того, она считалась секс-символом 1950-х и 60-х годов. Что известно о Брижит, читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо

Что известно о жизни и карьере Брижит Бардо?

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она изучала балет в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца. В 15 лет девушка появилась на обложке французского журнала Elle.

Актриса дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в фильме "Нормандская дыра". Позже Бардо пригласили присоединиться к драме "Уличный свет" (1954), в которой она сыграла одну из главных ролей.

Международную славу Брижит принес фильм 1956 года "И Бог создал женщину", режиссером которого стал Роже Вадим. Она воплотила на экране сексуальную и раскрепощенную Жюльет Арди.

Брижит Бардо в фильме "И Бог создал женщину" / Кадр из фильма

В 1952 году Брижит Бардо вышла замуж за режиссера и сценариста Роже Вадима, однако уже в 1957 году они развелись. В то же время бывшие супруги поддерживали профессиональные отношения. В частности, мужчина снял фильм "Ювелиры лунного света" (1958), в котором сыграла актриса.

Она также снималась в фильмах "Парижанка", "Женщина и паяц" и "Танцуй со мной". Во время съемок фильма "Истина" (1960) у Брижит была попытка самоубийства в свой 26-й день рождения. Спустя годы женщина рассказывала, каким ужасным является мир знаменитостей, и о давлении, связанном с постоянным стремлением демонстрировать определенный имидж.

В 1950 году Бардо вышла замуж за французского актера Жака Шарье. У них родился сын Николя. Брак звезд распался в 1962 году. В 1966 году Брижит вышла замуж за немецкого фотографа и писателя Гунтера Закса, и через 4 года развелась с ним. Четвертым мужем актрисы стал политик Бернар д'Ормаль.

В течение 1960-х годов Бардо развивала музыкальную карьеру. Ее дебютный альбом называется Brigitte Bardot Sings. Женщина также записывала песни с французским музыкантом Сержем Генсбуром.

Брижит Бардо – L'appareil à sous: слушайте песню онлайн

В 1973 году Бардо завершила актерскую карьеру и переехала жить в Сен-Тропе. Она стала активисткой за права животных и даже основала фонд. Благодаря знаменитости Совет Европы запретил импорт тюленьего меха, а французское правительство запретило импорт слоновой кости.

Однако в обществе возникали споры из-за дискриминационных комментариев Бардо в отношении мусульман. Это привело к нескольким штрафам за разжигание расовой ненависти.

После того как актриса Катрин Денев и 100 других известных француженок опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали движение #MeToo, Брижит поддержала их в интервью Paris Match.

Брижит Бардо / Фото Getty Images