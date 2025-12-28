Бардо была не только актрисой, но и моделью, певицей и танцовщицей. Кроме того, она считалась секс-символом 1950-х и 60-х годов. Что известно о Брижит, читайте в материале 24 Канала.

Что известно о жизни и карьере Брижит Бардо?

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она изучала балет в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца. В 15 лет девушка появилась на обложке французского журнала Elle.

Актриса дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в фильме "Нормандская дыра". Позже Бардо пригласили присоединиться к драме "Уличный свет" (1954), в которой она сыграла одну из главных ролей.

Международную славу Брижит принес фильм 1956 года "И Бог создал женщину", режиссером которого стал Роже Вадим. Она воплотила на экране сексуальную и раскрепощенную Жюльет Арди.

Брижит Бардо в фильме "И Бог создал женщину" / Кадр из фильма

В 1952 году Брижит Бардо вышла замуж за режиссера и сценариста Роже Вадима, однако уже в 1957 году они развелись. В то же время бывшие супруги поддерживали профессиональные отношения. В частности, мужчина снял фильм "Ювелиры лунного света" (1958), в котором сыграла актриса.

Она также снималась в фильмах "Парижанка", "Женщина и паяц" и "Танцуй со мной". Во время съемок фильма "Истина" (1960) у Брижит была попытка самоубийства в свой 26-й день рождения. Спустя годы женщина рассказывала, каким ужасным является мир знаменитостей, и о давлении, связанном с постоянным стремлением демонстрировать определенный имидж.

В 1950 году Бардо вышла замуж за французского актера Жака Шарье. У них родился сын Николя. Брак звезд распался в 1962 году. В 1966 году Брижит вышла замуж за немецкого фотографа и писателя Гунтера Закса, и через 4 года развелась с ним. Четвертым мужем актрисы стал политик Бернар д'Ормаль.

В течение 1960-х годов Бардо развивала музыкальную карьеру. Ее дебютный альбом называется Brigitte Bardot Sings. Женщина также записывала песни с французским музыкантом Сержем Генсбуром.

Брижит Бардо – L'appareil à sous: слушайте песню онлайн

В 1973 году Бардо завершила актерскую карьеру и переехала жить в Сен-Тропе. Она стала активисткой за права животных и даже основала фонд. Благодаря знаменитости Совет Европы запретил импорт тюленьего меха, а французское правительство запретило импорт слоновой кости.

Однако в обществе возникали споры из-за дискриминационных комментариев Бардо в отношении мусульман. Это привело к нескольким штрафам за разжигание расовой ненависти.

После того как актриса Катрин Денев и 100 других известных француженок опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали движение #MeToo, Брижит поддержала их в интервью Paris Match.

Брижит Бардо / Фото Getty Images