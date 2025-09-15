Ще один український серіал, який обожнюють глядачі, отримав продовження. Стрічка "Будиночок на щастя" матиме сьомий сезон.

Зйомки уже розпочато. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Новий канал. У матеріалі розповімо подробиці та як відреагували українці на цю новину.

Що відомо про продовження серіалу "Будиночок на щастя"?

В ефір ще не вийшли нові серії шостого сезону серіалу "Будиночок на щастя", який глядачі побачать 29 вересня, а знімальна команда вже оголосила про продовження на сьомий сезон.

Відомо, що зйомки тривають і прем'єра цих епізодів відбудеться у 2026 році. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Нового каналу.

Цього сезону Макс будує свою сім'ю та відкриває другий бізнес, аби повноцінно забезпечувати себе, доньку та молоду вибагливу кохану. Через велику кількість роботи Максу не вистачає часу на кохану. Схожа криза й у Васі з Любою. Вася кидає пити та влаштовується на роботу й хоче зробити кар'єру на лісопилці. Люба спочатку через це тішиться, а потім розуміє, що через роботу в чоловіка не вистачає часу на неї. Хоча і в Любані назріває кар'єрна криза,

– розповів режисер Сергій Атрощенко.

У коментарях уже видно, як українці радіють цій новині, адже глядачі просто обожнюють серіал "Будиночок на щастя". Тож кожен новий сезон – справжнє свято.

Що відомо про акторський склад серіалу?