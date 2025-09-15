Еще один любимый украинский сериал продлили на новый сезон: что это за лента
Еще один украинский сериал, который обожают зрители, получил продолжение. Лента "Домик на счастье" будет иметь седьмой сезон.
Съемки уже начались. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Новый канал. В материале расскажем подробности и как отреагировали украинцы на эту новость.
Что известно о продолжении сериала "Домик на счастье"?
В эфир еще не вышли новые серии шестого сезона сериала "Домик на счастье", который зрители увидят 29 сентября, а съемочная команда уже объявила о продолжении на седьмой сезон.
Известно, что съемки продолжаются и премьера этих эпизодов состоится в 2026 году. Об этом сообщили на инстаграм-странице Нового канала.
В этом сезоне Макс строит свою семью и открывает второй бизнес, чтобы полноценно обеспечивать себя, дочь и молодую требовательную возлюбленную. Из-за большого количества работы Максу не хватает времени на любимую. Похожий кризис и у Васи с Любой. Вася бросает пить и устраивается на работу и хочет сделать карьеру на лесопилке. Люба сначала из-за этого радуется, а потом понимает, что из-за работы у мужа не хватает времени на нее. Хотя и в Любани назревает карьерный кризис,
– рассказал режиссер Сергей Атрощенко.
В комментариях уже видно, как украинцы радуются этой новости, ведь зрители просто обожают сериал "Домик на счастье". Поэтому каждый новый сезон – настоящий праздник.
Что известно об актерском составе сериала?
- Актеры также радуются по поводу продолжения любимого сериала. Очевидно, так же как украинцам нравится просматривать новые эпизоды, актеры с удовольствием играют в этой ленте.
- Главные роли в сериале исполнили Константин Войтенко, Назар Заднепровский и Виталина Библив.
- В пятом сезоне к актерскому составу присоединились Наташа Денисенко й Дарья Петрожицкая.
- Яркую роль в сериале исполняет украинская актриса Юлия Буйновская, которую мы знаем по проекту "Парочка следователей".