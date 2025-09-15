Еще один украинский сериал, который обожают зрители, получил продолжение. Лента "Домик на счастье" будет иметь седьмой сезон.

Съемки уже начались. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Новый канал. В материале расскажем подробности и как отреагировали украинцы на эту новость.

Что известно о продолжении сериала "Домик на счастье"?

В эфир еще не вышли новые серии шестого сезона сериала "Домик на счастье", который зрители увидят 29 сентября, а съемочная команда уже объявила о продолжении на седьмой сезон.

Известно, что съемки продолжаются и премьера этих эпизодов состоится в 2026 году. Об этом сообщили на инстаграм-странице Нового канала.

В этом сезоне Макс строит свою семью и открывает второй бизнес, чтобы полноценно обеспечивать себя, дочь и молодую требовательную возлюбленную. Из-за большого количества работы Максу не хватает времени на любимую. Похожий кризис и у Васи с Любой. Вася бросает пить и устраивается на работу и хочет сделать карьеру на лесопилке. Люба сначала из-за этого радуется, а потом понимает, что из-за работы у мужа не хватает времени на нее. Хотя и в Любани назревает карьерный кризис,

– рассказал режиссер Сергей Атрощенко.

В комментариях уже видно, как украинцы радуются этой новости, ведь зрители просто обожают сериал "Домик на счастье". Поэтому каждый новый сезон – настоящий праздник.

