Оуэн Купер стал самым молодым лауреатом Эмми: что известно о его награде?

Оуэна Купера отметили за лучшую мужскую роль второго плана в ограниченном антологическом сериале или фильме. 15-летний актер получил награду за роль 13-летнего Джейми Миллера в минисериале "Юношество". Он вошел в историю как самый молодой человек в истории премии Эмми, который получил эту победу.

Момент вручения награды актеру оказался сверхэмоциональным: он не сдерживал слез, обнимал родителей и коллег перед тем как подняться на сцену за наградой. Речь парня оказалась очень искренней.

Несмотря на то, что, по правилам, победители имеют только 45 секунд для выступления, для Оуэна сделали исключение. Его речь длилась дольше и ведущий не стал "наказывать" подростка и позволил завершить выступление.

Кто еще получил Эмми-2025?

Ранее мы писали, кто стал фаворитами этого сезона. Среди победителей Эмми-2025:

Лучший драматический сериал – "Питт"

Лучший комедийный сериал – "Студия"

Лучший мини-сериал или сериал-антология – "Юношество"

Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли в сериале "Питт"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр в сериале "Разрыв"

Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген в сериале "Студия"

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт в сериале "Хитрости"

