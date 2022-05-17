"Був дуже великий ризик його втратити": як під обстрілами рятували фільм "Памфір" для Канн

У Франції сьогодні стартував Каннський кінофестиваль, в якому покажуть українські фільми, зокрема "Памфір". З початком повномасштабної війни автори могли втратити стрічку, однак цього не сталося. Як це було – читайте далі.

Напередодні Каннського кінофестивалю, ми поговорили з продюсеркою фільму "Памфір" Олександрою Костіною та режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком і дізналися на якому етапі виробництва була стрічка, коли почалася війна і як їм допомогли в цьому західні партнери.

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Зауважимо, виробництвом картини "Памфір" займалася компанія BOSONFILM спільно з Les Films D’Ici, MADANTS, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures. Розробка проєкту здійснювалася за підтримки Українського Культурного Фонду.

У 2019 році "Памфір" став переможцем 11-ого пітчингу Держкіно, а також отримав підтримку Польського Інституту Кіно (PISF), швейцарського фонду Visions Sud Est, одного із найбільш відомих фондів у Європі, які фінансують експериментальне кіно – Hubert Bals Fund, французького національного центру кіно CNC Aide aux cínemas du monde, міжнародного фонду Goteborg Film Fund та Чернівецької обласної державної адміністрації.

В інтерв’ю 24 каналу продюсерка Олександра Костіна подякувала партнерам картини. Вона зазначила, що "Памфір" – це копродукція України, Франції, Польщі та Чилі.

Наші партнери підтримували нас не тільки під час виробництва і з питань, що стосувалися фільму, але й тоді, коли розпочалася війна. Вони надали неоціненну підтримку на особистому рівні. Ми за це їм дуже вдячні. Коли розпочалися бойові дії, наш фільм ще не був завершений, ми працювали якраз над звуком в Україні й мали дуже великий ризик його втратити,

– наголосила вона.

В лютому матеріал був на студії звукозапису. "Ми дуже вдячні Олександру Верховинцю, який, ризикуючи життям, приїхав на студію в перші дні війни, усе зберіг і передав далі. Робота над завершенням картини вже відбувалася за кордоном. Власне, завдяки нашим партнерам, які до цього долучилися", – доповнила вона.



Бекстейдж зйомок / Фото пресслужби

Продюсерка також зазначила, що цього б не сталося також без українських партнерів та продюсерів: "Це чудові фахівці, зокрема Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко. Кожен з них долучився на певному етапі для того, щоби виробництво фільму продовжилося, для того, щоби він вийшов таким, як ми задумали. І попри всі ті випробування, з якими ми зіштовхнулися".

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Олександра Костіна зазначила, що сьогодні усім необхідно зосередитися на тій підтримці, яку Україна зараз отримує від усього світу, на тому, "щоби зберегти все, що в нас є й не втратити й на тому, щоби надалі була можливість українським митцям реалізувати себе".

Можливість показати фільм світові – це також наша можливість боротьби на культурному фронті,

– розповіла пані Олександра.

"Хотілося, щоби все те, що ми набули за минулі роки, не втратили й, щоби була змога, окрім фронту реального, працювати на фронті культурному. Сподіваємося, що всіх нас чекає мирне життя", – підсумувала вона.

Про що розповідає стрічка "Памфір"

"Памфір" – повнометражний ігровий фільм режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який розповідає історію про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на заході Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки.

За словами режисера, "поділитися своїм фільмом на такому майданчику – це означає показати, що є те, чого в нас не забрати. Наші голоси мусять звучати скрізь. Це означає, що ми існуємо й нас не знищити, не розстріляти, не забути й не проігнорувати. Це про те, що ми є унікальні".



Кадр з фільму / Фото пресслужби