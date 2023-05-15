Чого очікувати від серіалу "Чорне дзеркало": опис усіх серій 6 сезону

Популярний науково-фантастичний телесеріал "Чорне дзеркало" повертається з очікуваним новим шостим сезоном. Скільки буде серій та про що розповідатимуть – читайте далі.

Похмура сатирична антологія журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" показує вплив сучасних технологій на життя людей. Новий сезон серіалу матиме 5 серій.

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"Чорне дзеркало" 6 сезон: опис усіх серій

Кожна з 5 серій 6 сезону антиутопічної антології "Чорне дзеркало" розповість повноцінну історію.

"Жахлива Джоан" / Joan is Awful

Режисер: Еллі Панків

Перший епізод розповість історію звичайної жінки, яка на свій подив виявляє, що одна з найбільших стрімінгових платформ запустила телешоу про її життя. В головній ролі – Сальма Хаєк.

Сальма Хаєк у серіалі / Entertainment Weekly

"Лох Генрі" / Loch Henry

Режисер: Сем Міллер

За сюжетом, молода пара приїжджає до невеликого шотландського містечка, щоб зняти документалку про природу, де стає учасником незвичайної ситуації між місцевими жителями. Головну роль тут зіграє Семюел Бленкін.

Семюел Бленкін у серіалі / Entertainment Weekly

"За морем" / Beyond the Sea

Режисер: Джон Краулі

Події відбуваються в альтернативному 1969 році, а головними героями стануть двоє чоловіків, які вирушають на небезпечну місію щодо усунення наслідків масштабного катаклізму. У цьому епізоді з’явиться Аарон Пол.



Аарон Пол у серіалі / Entertainment Weekly

"День Мейзі" / Mazey Day

Режисер: Ута Брізевіц

У центрі сюжету – молода дівчина, яку починають переслідувати папараці після того, як вона потрапляє у ДТП і намагається втекти з місця події. Зазі Бітц зіграла головну роль.



Зазі Бітц у серіалі / Entertainment Weekly

"Демон 79" / Demon 79

Режисер: Тобі Хейнс

Остання серія розповідає про лагідну працівницю магазину, яка змушена зробити кілька жахливих вчинків, щоб запобігти катастрофі. У головній ролі – Аньяна Васан.



Аньяна Васан у серіалі / Entertainment Weekly

"Чорне дзеркало": дивіться тизер-трейлер