Каким вышел 6 сезон сериала "Черное зеркало": описание всех серий и честные отзывы зрителей
Популярный научно-фантастический телесериал "Черное зеркало" вернулся с новым шестым сезоном. Сколько получилось серий, о чем у них идет речь и как на продолжение реагируют зрители – читайте ниже.
Мрачная сатирическая антология журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Новый сезон сериала имеет 5 серий, сообщает 24 канал.
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"Черное зеркало" 6 сезон: описание всех серий
Каждая из 5 серий 6 сезона антиутопической антологии "Черное зеркало" поведает полноценную историю.
"Ужасная Джоан" / Joan is Awful
Режиссер: Элли Панков
Первый эпизод расскажет историю обычной женщины, которая к своему удивлению обнаруживает, что одна из самых больших стриминговых платформ запустила телешоу о ее жизни. В главной роли – Сальма Хайек.
Сальма Хайек в сериале / Entertainment Weekly
"Лох Генри" / Loch Henry
Режиссер: Сэм Миллер
По сюжету молодая пара приезжает в небольшой шотландский городок, чтобы снять документалку о природе, где становится участником необычной ситуации между местными жителями. Главную роль здесь сыграет Сэмюэл Бленкин.
Сэмюэл Бленкон в сериале / Entertainment Weekly
"За морем" / Beyond the Sea
Режиссер: Джон Краули
События происходят в альтернативном 1969 году, а главными героями станут двое мужчин, отправляющихся на опасную миссию по устранению последствий масштабного катаклизма. В этом эпизоде появится Аарон Пол.
Аарон Пол в сериале / Entertainment Weekly
"День Мэйзи" / Mazey Day
Режиссер: Ута Бризевиц
В центре сюжета – молодая девушка, которую начинают преследовать папарацци после того, как она попадает в ДТП и пытается скрыться с места происшествия. Зази Битц сыграла главную роль.
Зази Битц в сериале / Entertainment Weekly
"Демон 79" / Demon 79
Режиссер: Тоби Хейнс
Последняя серия рассказывает о мягкой работнице магазина, которая вынуждена совершить несколько ужасных поступков, чтобы предотвратить катастрофу. В главной роли – Аньяна Васан.
Аньяна Вассан в сериале / Entertainment Weekly
Отзывы зрителей на 6 сезон сериала
Зрители отметили актерскую игру персонажей, однако подчеркнули, что сюжет довольно скучный и предсказуемый. Больше комментариев читайте ниже:
- "Все это выглядит так, будто сериал сказал все, что должен сказать, и сейчас его следует прекратить";
- "Имел другие ожидания. Тоскливо и предсказуемо";
- "Эпизод второй и пятый ужасающие, но остальные интересные и творческие";
- "Мне просто понравился каждый эпизод и его новые направления/темы/жанры, исследованные на этот раз. Первоклассный сезон вместе с 3 и 4. В самом деле не могу понять, почему так много критиков не смогли насладиться им";
- "Интересный и нормальный, но совсем не похожий на предыдущие сезоны, имеющие футуристический, технологический и жуткий сюжет. Это как настоящее преступление. Я, мягко говоря, разочарован после лет ожидания нового сезона";
- "Оригинальные продюсеры, видимо, смеются над тем, каким вышел этот 6 сезон".
На сайте Rotten Tomatoes 6 сезон "Черного зеркала" имеет 73% свежести от кинокритиков на основе 22 рецензий и 59% от зрителей.
"Черное зеркало" 6 сезон: смотрите трейлер сериала