"Эвакуация 2" основывается на графическом романе Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса и Эрика Скиллмана. Режиссером боевика стал Сэм Харгрейв.

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Что нужно знать о приключенческом боевике "Эвакуация 2‎"

В продолжении "Эвакуации" рассказывают историю наемного убийцы Тайлера Рейка, который снова отправляется на смертельную миссию. В этот раз ему поручено спасать семью безжалостного грузинского преступника. События разворачиваются в заснеженном регионе Восточной Европы, создавая особую атмосферу.

На стриминге Netflix фильм доступен на украинском языке. На Rotten Tomatoes лента имеет 78% "свежести" от кинокритиков и 87% от зрителей. Самые ярые поклонники, которые уже просмотрели новый фильм, поделились своими отзывами:

"Превосходит свою предыдущую работу своим неустанным экшеном и смущающими жестокостью";

"Все обострилось: больше действия, больше безумия, больше взрывов, больше горящих ударов. Я увлекся и хочу больше!";

"Общая история менее вдохновлена, но действие поражает сильно, и Гемсворт является чрезвычайно эффективным лидером";

"Эвакуация 2" улучшает все, что сделал оригинал. Больше, громче, лучше. Крис Гемсворт и команда создают безумные, прекрасно поставленные сцены действий, милую операторскую работу и жесткую, напряженную историю";

"Фильм гораздо лучше, чем оригинал, с одинаковой частью сюжета и действия, держащего вас на краю сиденья";

"Эвакуация 2" – это насыщенное экшном продолжение";

"Даже опытные профессионалы и киноманы откроют рот и будут удивляться графикой и взрывными сценами!".

"Эвакуация 2‎": смотрите трейлер

Напомним, первая часть увлекательного боевика Netflix "Эвакуация" вышла на стреминговую платформу 24 апреля 2020 года. В первый месяц после премьеры, увлекательный экшн просмотрело миллионы людей, что сделало его одним из самых успешных проектов Netflix.