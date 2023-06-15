Творческая команда фильма также сообщила, что впоследствии "Люксембург, Люксембург" будет доступен и на других стриминговых платформах, кроме Netflix. За шесть уикендов проката фильм "Люксембург, Люксембург" увидел 220 481 зритель. В целом лента собрала 32 788 798 гривен за этот период, передает 24 Канал.

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"Люксембург, Люксембург" вышел на Netflix: что известно о фильме

Главные роли в фильме "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.

Кроме братьев Насиров, в ленте сыграли:

Наталья Гнетий,

Людмила Саченко,

Виктор Драпиковский,

Дорис Майданюк,

Карина Черчевич и другие.

Кстати говоря. Смотрите на Netflix по ссылке.

Отметим, что "Люксембург, Люксембург" после украинского проката получило много одобрительных отзывов. Украинцы уверяли, что это тот фильм, который "грузит флешбеками и сперва ржешь до слез, а потом выходишь из кинотеатра – молча куришь и слезы на глазах уже другие". "Антонио Лукич издал очередной шедевр, который вызывает бурю эмоций и оставляет вкус надежды и печали. Советую посмотреть, оно того стоит", – пишут в сети. Однако сценарист фильмов "Запретный" и "Позывной Бандерас" Артемий Кирсанов буквально "разнес" его в своем сообщении в фейсбуке. Он сказал, что "Люксембург, Люксембург" наносит "имиджевый ущерб, когда представляет Украину на международных фестивалях, как бесперспективную страну дикарей и скота, где царит кумовство, а не закон, и нет даже намека на лучшее будущее".



" Люксембург, Люксембург" можно посмотреть на Netflix / Скриншот

Съемки фильма проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

Напомним, кроме фильма "Люксембург, Люксембург", 7 июня на Netflix вышел "Клондайк" – четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач, которую уже увидело очень много стран. Сюжет ленты показывает жизнь семейной пары во время войны, на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.