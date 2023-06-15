Творча команда фільму також повідомила, що згодом "Люксембург, Люксембург" буде доступний й на інших стрімінгових платформах, окрім Netflix. Наразі за шість вікендів прокату фільм "Люксембург, Люксембург" побачив 220 481 глядач. Загалом стрічка зібрала 32 788 798 гривень за цей період, передає 24 Канал.

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"Люксембург, Люксембург" вийшов на Netflix: що відомо про фільм

Головні ролі у фільмі "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько.

Окрім братів Насірових, у стрічці зіграли:

Наталія Гнітій,

Людмила Саченко,

Віктор Драпіковський,

Доріс Майданюк,

Карина Черчевич та інші.

До речі. Дивіться на Netflix за посиланням.

Зауважимо, що "Люксембург, Люксембург" після українського прокату отримав чимало схвальних відгуків. Українці запевняли, що це той фільм, який "грузить флешбеками і спершу ржеш до сліз, а потім виходиш з кінотеатру – мовчки куриш і сльози на очах вже інші". "Антоніо Лукіч видав черговий шедевр, котрий викликає бурю емоцій і залишає посмак надії та журби. Раджу подивитись, воно того варто", – пишуть в мережі. Однак, сценарист фільмів "Заборонений" та "Позивний Бандерас" Артемій Кірсанов буквально "розніс" його у своєму дописі у фейсбуці. Він сказав, що "Люксембург, Люксембург" завдає "іміджевої шкоди, коли представляє Україну на міжнародних фестивалях, як безперспективну країну дикунів і бидла, де панує кумівство, а не закон, і немає навіть натяку на краще майбутнє".



"Люксембург, Люксембург" можна переглянути на Netflix / Скриншот

Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

Нагадаємо, окрім стрічки "Люксембург, Люксембург", 7 червня на Netflix вийшов "Клондайк" – четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач, яку вже побачило дуже багато країн. Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни, на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.