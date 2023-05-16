Сценарист фільмів "Заборонений" та "Позивний Бандерас" Артемій Кірсанов буквально "розніс" його у своєму дописі у фейсбуці. Він сказав, що "Люксембург, Люксембург" завдає "іміджевої шкоди, коли представляє Україну на міжнародних фестивалях, як безперспективну країну дикунів і бидла, де панує кумівство, а не закон, і немає навіть натяку на краще майбутнє", передає 24 Канал.

Дивіться також "Мати" вже на Netflix: чому героїня Дженніфер Лопес не має імені у фільмі

Артемій Кірсанов розкритикував фільм "Люксембург, Люксембург"

Артемій Кірсанов згадав також й про українських глядачів: "Вкотре переконався, коли наші "кінокритики" голосять про черговий прорив у сфері національного кінематографа, називають прем’єру чи не найкращим фільмом за всю історію українського кіно, чекай підступу".

Перш ніж оцінювати фільм, сценарист розповів сюжет і згадав, що головний герой першого фільму Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" теж прагнув шукати кращої долі поза Україною. Крім того, Кірсанов зазначив про суржик в діалогах персонажів: "Така от сумна історія, приправлена суржиком і гумором, на смак гурманів авторського стилю режисера".

Не здивуюся, якщо фільм врешті відправлять на Оскар, адже актори кльові, а прикольні фрази кіногероїв вже "розірвали" на цитати. Але в мене питання. Чому фільм з антидержавними ідеями про країну з якої всі прагнуть втекти, фінансується Держкіно за гроші платників податків та ще й під час війни?

– сказав він.

Цікаво. Після четвертого вікенду фільм "Люксембург, Люксембург" зібрав в Україні понад 28 мільйонів гривень, та посів 9-те місце у рейтингу найкасовіших українських фільмів часів незалежності. А всього стрічку переглянуло більше ніж 192 тисячі глядачі.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер фільму

Втім, у матеріалі "Детектор медіа" йдеться про те, що "свого часу він (Артемій Кірсанов – 24 Канал) із колегою Сергієм Дзюбою з усіх сил штампували серіали для росіян, в яких створювали позитивний імідж тамтешній армії. Це і "Солдати", і, наприклад, "Братани". Перший з 2004 по 2013 роки фактично стимулювали росіян йти в армію. А другий розповідає про благородних десантників, які вступаються за дівчат, до яких чіпляються підозрілі типи, а в результаті починають боротися із торгівлею людьми".

Нагадаємо, нещодавно Оксана Забужко зазначила про "люту злиденність та вбожество" у фільмі "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, але, попри це, похвалила акторський склад та режисера назвала "завтрашнім Естлундом і Мак-Доном в одній особі".