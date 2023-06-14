У нашій країні не втрачають своєї популярності нові серіали "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" та "Нічний агент", а серед фільмів найкращі позиції займають бойовик "Мати" з Дженніфер Лопес та військова драма "Кров і золото". Якщо не знаєте, що переглянути ввечері – читайте у матеріалі 24 Каналу про найпопулярніші проєкти Netflix, які можуть вам сподобатися.

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

З 5 по 11 червня українці найчастіше переглядали бойовик 2007 року "Стрілець". Фільм частково ґрунтується на романі американського письменника Стівена Гантера "Місце удару". Головний герой стрічки – сучасний снайпер на ім’я Боб Лі Свеґґер. Унаслідок змови, Боба підставляють злочинці, які вбили африканського архієпископа. Щоб виправдати себе, чоловік шукає справжніх вбивць їхніх помічників.

У головних ролях: Марк Волберг, Майкл Пенья, Денні Ґловер, Кейт Мара. Слоган фільму звучить так: "Раніше він вірив у справедливість, тепер лише у помсту".

"Стрілець": дивіться трейлер онлайн

Більше проєктів в рейтингу:

"Ціна страху", 2002 рік;

"Співай 2", 2021 рік;

"Кров і золото", 2023 рік;

"Мати", 2023 рік;

"Хрещений батько", 1972 рік;

"Хрещений батько", 1974 рік;

"Місто брехні", 2018 рік;

"Лоракс", 2012 рік;

"Турбо", 2013 рік.

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Перший сезон серіалу Fubar з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі вже не перший тиждень займає позицію лідера. Він розповідає про Люка, який разом із донькою Еммою поступово з’ясовують, що обидвоє є агентами ЦРУ. Втім, їхня ризикована місія під прикриттям перетворюється на справжній сімейний конфлікт. Окрім Шварценеггера, у серіалі зіграла ще американська актриса Моніка Барбаро та менш відомий актор Мілан Картер. Серіал має 8 епізодів.

Fubar: дивіться трейлер онлайн

Більше проєктів в рейтингу:

"Нічний агент", 1 сезон;

"Арнольд", мінісеріал;

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти", 1 сезон;

"Я ніколи не", 4 сезон;

"Цілую, Кітті", 1 сезон;

"Бріджертони", 2 сезон;

"Провулок Світлячків", 2 сезон;

"Бріджертони", 1 сезон;

"Провулок Світлячків", 2 сезон.

Нагадаємо, нещодавно Netflix представив найочікуваніші фільми липня, серед яких третій сезон "Відьмака", стрічка "Репетитор" про переслідування, а також романтична комедія "Щастя для початківців" за переглядом якою ви зможете відпочити після важкого робочого дня.