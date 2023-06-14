В нашей стране не теряют своей популярности новые сериалы "Бриджертоны: История королевы Шарлотты" и "Ночной агент", а среди фильмов лучшие позиции занимают боевик "Мать" из Дженнифер Лопес и военная драма "Кровь и золото". Если не знаете, что посмотреть вечером – читайте в материале 24 Канала о самых популярных проектах Netflix, которые могут вам понравиться.
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Самые популярные фильмы Netflix в Украине
С 5 по 11 июня украинцы чаще всего пересматривали боевик 2007 года "Стрелец". Фильм частично основывается на романе американского писателя Стивена Гантера "Место удара". Главный герой ленты – современный снайпер по имени Боб Ли Свеггер. В результате заговора Боба подставляют преступники, убившие африканского архиепископа. Чтобы оправдать себя, мужчина ищет настоящих убийц помощников.
В главных ролях: Марк Уолберг, Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт Мара. Слоган фильма звучит так: "Раньше он верил в справедливость, теперь только в отместку".
"Стрелец": смотрите трейлер онлайн
Больше проектов в рейтинге:
- "Цена страха", 2002 год;
- "Пой 2", 2021 год;
- "Кровь и золото", 2023 год;
- "Мать", 2023 год;
- "Крестный отец", 1972 год;
- "Крестный отец", 1974 год;
- "Город лжи", 2018 год;
- "Лоракс", 2012;
- "Турбо", 2013 год.
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Первый сезон сериала Fubar с Арнольдом Шварценеггером в главной роли уже не первая неделя занимает позицию лидера. Он рассказывает о Люке, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Впрочем, их рискованная миссия под прикрытием превращается в настоящий семейный конфликт.
Кроме Шварценеггера в сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер. Сериал имеет 8 эпизодов.
Fubar: смотрите трейлер онлайн
Больше проектов в рейтинге:
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Арнольд", мини-сериал;
- "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон;
- "Я никогда не", 4 сезон;
- "Целую, Китти", 1 сезон;
- "Бриджертоны", 2 сезон;
- "Переулок Светлячков", 2 сезон;
- "Бриджертоны", 1 сезон;
- "Переулок Светлячков", 2 сезон.
Напомним, недавно Netflix представил самые ожидаемые фильмы июля, среди которых третий сезон "Ведьмака", фильм "Репетитор" о преследовании, а также романтическая комедия "Счастье для начинающих" за просмотром которой вы сможете отдохнуть после тяжелого рабочего дня.