Любители романтических комедий смогут насладиться фильмом "Счастье для начинающих", а любители фантастики – лентой "Рай". Какие фильмы и сериалы выйдут в июле на Netflix – узнайте ниже.

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10 самых интересных фильмов и сериалов Netflix, которые выйдут в июле

"Штурм Белого дома", 2013 год

В главных ролях: Ченнинг Татум, Джейми Фокс, Мэгги Джилленгол

Военизированная группировка пытается силой захватить Белый дом, поэтому президенту приходится прятаться от нападающих и ждать спасения.

"Штурм Белого дома": смотрите трейлер

"Подружки невесты", 2011 год

В главных ролях: Кристен Виг, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Мелисса Маккарти.

Американский фильм 2011 года, рассказывающий об отношениях и приключениях невесты.

"Подружки невесты": смотрите трейлер

"Охотник и Снежная королева", 2016 год

В главных ролях: Мишель Буто, Таша Смит и Тоун Белл.

Американский фэнтезийный фильм-экшн рассказывает о Охотнике, который должен остановить двух могущественных злых сестер. Лента является приквелом "Белоснежки и охотника" 2012 года.

"Охотник и Снежная королева": смотрите трейлер

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"Репетитор", 2023 год

В главных ролях: Ноа Шнапп, Гаррет Гедлунд, Виктория Джастис

По сюжету нового фильма работа мечты репетитора сына миллиардера становится ужасным кошмаром для Итана, когда его одержимый ученик преследует его и его девушку.

"Репетитор": смотрите трейлер

"Выживание самых толстых", 1 сезон

В главных ролях: Мишель Буто, Таша Смит и Тоун Белл.

Комедийный сериал от A24 Television о Мевисе Бомонте, которая имеет возможность начать свою жизнь сначала. В главных ролях: Мишель Буто, Таша Смит и Тоун Белл.

"Выживание самых толстых": смотрите трейлер

"Сладкие магнолии", 3 сезон

В главных ролях: Джоанна Гарсия Свишер, Брук Эллиотт, Хезер Хэдли и Джейми Линн Спирс.

Американский романтический драматический сериал, рассказывающий о неразлучных подругах Медди, Гелен и Дана Сью из маленького городка Серенити. Они поддерживают друг друга в водовороте жизни, постоянно балансируя между семьей, отношениями и карьерой.



Кадр из сериала "Сладкие магнолии" / Netflix

"Счастье для начинающих", 2023 год

В главных ролях: Элли Кемпер, Люк Граймс

Романтическая комедия о Хелене, которая через год после развода записывается на курсы выживания дикой природы. Благодаря этому опыту она узнает, что иногда, чтобы найти себя, нужно по-настоящему заблудиться.

Кадр из фильма "Счастье для начинающих" / IMDb

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"Рай", 2023 год

В главных ролях: Нуман Акар, Айрис Бербен, Диане Крюгер

Немецкий научно-фантастический фильм. После того как его жена вынуждена отдать 40 лет своей жизни в счет страхового долга, муж отчаянно ищет способ вернуть их.

Трейлер ожидается позже.

"Ведьмак", 3 сезон

В главных ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джои Бетти

Последний сезон сериала "Ведьмак", в котором сыграет Генри Кавилл. По сюжету Геральт проживает на отдаленном месте вместе со своей любимой чародейкой Еннифер. Они совместно воспитывают свою приемную дочь Цири, и учат ее разным мастерствам. Однако их прошлое не дает им покоя и здесь.

"Ведьмак": смотрите трейлер

"Чудо: Солнышко и кот Нуар", 2023 год

Первый полнометражный фильм во франшизе, основанный на невероятно популярном детском мультсериале. Рассказывает о подростке Маринетте, которая становится солнышком с магическими способностями.

"Чудо: Божья коровка и кот Нуар": смотрите трейлер