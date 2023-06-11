Среди лент – боевик режиссера Чада Стахелски о бывшем наемном убийце "Джон Вик 4", комедии "Подземелья и драконы: Честь среди воров" и приключенческой мелодраме "Опасное свидание". Хорошего просмотра!
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"Джон Вик 4"
Четвертая часть культовой франшизы "Джон Вик". Продолжение истории самого опасного киллера в мире Джона Вика с неизменным Кианом Ривзом в главной роли.
"Джон Вик 4": смотрите трейлер
"Подземелья и драконы: Честь среди воров"
Это экранизация знаменитой одноименной игры "Подземелья и Драконы". По сюжету киноадаптации, эффектный вор и компания профессиональных авантюристов пытаются совершить большое ограбление, чтобы вернуть нечто очень важное. Однако все идет не по плану и перед ними встает неожиданное препятствие.
"Подземелья и драконы: Честь среди воров": смотрите трейлер
"Опасное свидание"
С первых минут фильм "Опасное свидание" от режиссера Декстера Флетчера кажется обычной романтической комедией с привлекательными звездами. Однако, по сюжету, во время случайной встречи на рынке познакомились Коул и Сэйди. Их ночная прогулка окончилась интимной близостью. Коул был уверен, что Сэйд для него, но его попытки связаться с ней остались без ответа. Не испугавшись, Коул отправился в путешествие в Лондон, чтобы раскрыть правду, и обнаружил, что Сэйди действительно была высококвалифицированным агентом ЦРУ.
"Опасное свидание": смотрите трейлер
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"Эйр"
Драма "Эйр" снята по реальным событиям. Главный герой фильма Сонни Ваккаро заключил важный контракт с Джорданом в 1984 году. С этого времени было выпущено 37 моделей кроссовок Air Jordan и несколько модифицированных линеек. Сценарий фильма был написан в 2021 году и стал лидером списка лучших нереализованных сценариев года.
"Эйр": смотрите трейлер
"БлэкБерри"
Литературной основой сценария стала книга Джеки Мак-Ниш, рассказывающая о росте и падении канадской компании BlackBerry. В центре сюжета находятся отношения между основателями компании Майклом Лазаридисом и Джимом Балсилли.
"БлэкБерри": смотрите трейлер