Среди лент – боевик режиссера Чада Стахелски о бывшем наемном убийце "Джон Вик 4", комедии "Подземелья и драконы: Честь среди воров" и приключенческой мелодраме "Опасное свидание". Хорошего просмотра!

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"Джон Вик 4"

Четвертая часть культовой франшизы "Джон Вик". Продолжение истории самого опасного киллера в мире Джона Вика с неизменным Кианом Ривзом в главной роли.

"Джон Вик 4": смотрите трейлер

"Подземелья и драконы: Честь среди воров"

Это экранизация знаменитой одноименной игры "Подземелья и Драконы". По сюжету киноадаптации, эффектный вор и компания профессиональных авантюристов пытаются совершить большое ограбление, чтобы вернуть нечто очень важное. Однако все идет не по плану и перед ними встает неожиданное препятствие.

"Подземелья и драконы: Честь среди воров": смотрите трейлер

"Опасное свидание"

С первых минут фильм "Опасное свидание" от режиссера Декстера Флетчера кажется обычной романтической комедией с привлекательными звездами. Однако, по сюжету, во время случайной встречи на рынке познакомились Коул и Сэйди. Их ночная прогулка окончилась интимной близостью. Коул был уверен, что Сэйд для него, но его попытки связаться с ней остались без ответа. Не испугавшись, Коул отправился в путешествие в Лондон, чтобы раскрыть правду, и обнаружил, что Сэйди действительно была высококвалифицированным агентом ЦРУ.

"Опасное свидание": смотрите трейлер

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"Эйр"

Драма "Эйр" снята по реальным событиям. Главный герой фильма Сонни Ваккаро заключил важный контракт с Джорданом в 1984 году. С этого времени было выпущено 37 моделей кроссовок Air Jordan и несколько модифицированных линеек. Сценарий фильма был написан в 2021 году и стал лидером списка лучших нереализованных сценариев года.

"Эйр": смотрите трейлер

"БлэкБерри"

Литературной основой сценария стала книга Джеки Мак-Ниш, рассказывающая о росте и падении канадской компании BlackBerry. В центре сюжета находятся отношения между основателями компании Майклом Лазаридисом и Джимом Балсилли.

"БлэкБерри": смотрите трейлер