Актер сообщил, когда следует ожидать продолжения. Ранее Дизель отмечал то, что хочет, или финал семейной саги был трилогией.

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Вин Дизель сообщил дату выхода второй части "Форсажа 10"

В своих соцсетях звезда написала, что до премьеры осталось 22 месяца. "Для тех, кто не знал, что "Форсаж-10" это лишь первая часть, знайте, что вторая часть – это усилия нашей скорой семьи и студии, которых вы никогда не видели", – прокомментировал предстоящий фильм Вин Дизель.

4 апреля 2025 года. Мне нравится, как выразительно и слаженно чувствуют себя все актеры нашей франшизы, вступая в мировую сагу. Джейсон хотел попробовать что-то уникальное и особенное, и в результате создал персонажа, которого мир не забудет,

– написал актер.

"Форсаж 10": смотрите трейлер

Режиссером "Форсажа 10" стал Луи Летерье, известный по картинам "Иллюзия обмана", "Перевозчик" и "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра".

По сюжету, грандиозная схема Данте заставила семью Торетто рассеяться по всему миру: от Лос-Анджелеса в Рим, от Португалии до Антарктиды. Пока появились новые союзники, чтобы помочь семье, старые враги продолжают прятаться в тени. Однако игра полностью меняется, когда Торетто обнаруживает, что конечной целью Данте является не кто иной, как его собственный восьмилетний сын. Ставки никогда не были выше, поскольку клан Торетто борется за защиту своих собственных сил и прекращение гнусного плана Данте.

"Форсаж 10" собрал в мировом прокате пока 618 миллионов долларов при бюджете 340 миллионов, и уступил по темпу "Форсаж-7" и "Форсаж-8".